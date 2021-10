La CTA Autónoma movilizó contra el condicionamiento del FMI

Compartir esta noticia:











Bajo la consigna “No al FMI”, organizaciones sociales convocadas por la CTA-A, se movilizaron ayer y presentaron propuestas alternativas al pago de la deuda.









Ayer al mediodía se llevó adelante la Jornada Nacional de Lucha, convocada por la CTA Autónoma junto a otras organizaciones del sector obrero, en rechazo a las condiciones de pago del FMI.

Asimismo, proponen que a través dela producción, soberanía, trabajo y justicia “se puede salir de la crisis”.

En este sentido, las organizaciones se concentraron desde las 12 del mediodía en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigirse hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde se insistió con la propuesta de garantizar un piso de derechos para toda la población a través de un Salario Universal con formación hacia el trabajo genuino.

Asimismo, se dirigieron al Congreso Nacional, donde se desarrolló el acto dirigido por el secretario General de ATE y Secretario Adjunto de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, quien expresó: “Estamos marchando en un día especial. Es la primera vez que Macri se presenta en los Tribunales por perseguir a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Pero también debe responder por endeudar a generaciones y fugar capitales en complicidad con el FMI”.

“Con nuestras organizaciones sociales peleamos en las calles. Fuimos esenciales para la pandemia, pero no lo somos para tener salarios que nos den una vida digna. Los grupos económicos quieren esclavos sin derechos. Nosotros sabemos decir que no, sabemos resistir, decirle que no al FMI. Hay una contradicción entre pagarle al fondo y la dignidad. Pero también sabemos cómo seguir. Hay que construir poder popular para transformar la realidad», manifestó en otro tramo de su discurso.

De la movilización participaron también SUTAP, FTV, FeTERA, Causa Nacional, FIPCA, PyMEDN, Corriente Sindical Carlos Chile, ACIPA, OLP y SAMC.

