Mujer achense denunció a un hombre por acoso y por arrojar preservativos usados

Una mujer de General Acha denunció a un hombre por acosarla en las redes sociales y dejarle preservativos usados en el frente de su vivienda. Las repetidas acciones están registradas por cámara de vigilancia.

Una usuaria de Facebook de General Acha manifestó haber varios episodios de acoso por parte de otro vecino.









Estas situaciones ocurren desde hace aproximadamente 2 años, y se las atribuye a un empleado municipal identificado a través de las cámaras de seguridad que posee la vivienda.

La publicación de Facebook comienza con el relato desesperado de la víctima: «Hoy voy hacer pública una situación, la cual vengo soportando hace más de 2 años. Este muchacho que ya está advertido por la justicia de buena manera, para que no perdiera su trabajo, ya que tiene un niño pequeño, y hoy la situación está muy difícil para todos (y porque yo así lo pedí porque tengo un hijo un poquito más grande que de él)».

«Pero hoy me canse, porque vengo aguantándolo hace bastante» continúa la denuncia social, y luego detalla la parte más aberrante y quizás sensible de esta situación: «se dedica a tirarme preservativos en forma de globos o en su defecto con sus fluidos (de más esta aclarar) y tengo que retar a mi hijo por curiosidad para que no lo toque porque me dice: «mamá un globito».

Más adelante aporta datos que también fueron enviados a la justicia y demás organismos que están abordando esta problemática: «Este señor es trabajador municipal y me tiene cansada como a mi familia y amigos por dicha situación».

Luego, en su relato se pregunta sorprendida «que se le puede cruzar por la cabeza a alguien actuar de esta manera».

Finalmente cerró su denuncia mencionando «sinceramente ojalá Dios lo ayude y que no permita que a nadie más le pase lo mismo, ya que no es nada agradable llegar a tu casa o levantarte con estos regalitos».

Fuente: telega.com.ar

