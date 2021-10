Quema de gomas, corte de calle y carpa en reclamo de trabajo

Compartir esta noticia:











Esta mañana confluyeron tres reclamos laborales frente a la Municipalidad de Santa Rosa: habitantes del asentamiento Balbín, la mujer que pide la vacante de su madre y municipal despedido por Altolaguirre

Diana Núñez, Marcos Pérez y Darío Pestana se unieron bajo un mismo reclamo: trabajo digno. Los acompaña la agrupación peronista Frente Militantes de Base, cuyo referente es Marcelo Nacho Ortiz.









Diana Núñez reclama el trabajo que era de su madre en la municipalidad. La mujer falleció en edad laboral y la ley 643 establece que esa vacante puede ser reclamada por sus familiares directos.

En principio la atendieron y le prometieron una respuesta, pero esta semana le dijeron que el pedido lo hizo de manera extemporánea, con los plazos vencidso, y no le darán el trabajo. Núñez afirma que el pedido se hizo de manera formal hace varios meses.

Marcos Pérez representa el reclamo de trabajo digno de los habitantes del asentamiento Balbín, un grupo de familias que viven en condiciones de indigencia y en toldos. La familias comen en los comedores y solo cuentan con la asingación universal por hijo.

Darío Pestana es un trabajador despedido por el exintendente Leandro Altolaguirre cuando se sometía a un tratamiento por consumos problemáticos. Le dijo a Plan B que por las adicciones se internó más de una vez en la fundación Guadalupe y que sus familiares llevaron a Personal de la Municipalidad de Santa Rosa los certificados médicos que justificaban las ausencias.

Pestana contó que «no se los quisieron recibir, querían que yo los llevara, pero estaba muy mal e internado».

El despido se produce por cinco faltas injustificadas: «tengo esos certificados, ya te digo, estaba muy mal por las adicciones. Es más, tenía certificado para otros 15 días más de faltas injustificadas pero el gobierno de Altolaguirre no me quiso recibir los certificados y me 3charon».

Ahora le pide al gobierno de Luciano di Nápoli que resuelva esa situación. Por un caso similar ocurrido en el Instituto de Seguridad Social, un trabajador fue despedido y al tiempo, reincorporado por la Provincia en Canal 3.

