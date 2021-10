Bensusán con gremios docentes: “Queremos que Conectar Igualdad se transforme en ley”

Compartir esta noticia:











Referentes de los gremios docentes y la recotra de la UNLPam, compartieron con los candidatos del Frente de Todos, Daniel “Pali” Bensusán, María Luz “Luchy” Alonso y Ariel Rauschenberger una jornada de trabajo, donde se analizaron distintos puntos vinculados al sector. “Hablemos de Educación” fue el nombre del encuentro, al que concurrió una importante cantidad de integrantes de la comunidad educativa pampeana.









“Es muy importante que se den estos espacios, previos a un proceso electoral, porque nos permite debatir qué tipo de educación queremos, asumir compromisos y llegar al Congreso con una postura clara sobre el tema educativo. Cuando se habla de educación se habla de ambiente, de perspectiva de género, de salud, de sociedad, de democracia y fundamentalmente de derechos”, dijo Bensusán.

“Si realmente consideramos a la educación un derecho, debemos dotarla de los recursos necesarios para que llegue a todas y todos. Sin recursos para la educación no habrá Conectar Igualdad y no habrá universidad en territorio. Si no hay presupuesto necesario para educación, no habrá formación docente, ni mucho menos la escuela cumpliendo el rol social que hoy cumple. Que cumplió durante la pandemia y cada vez que hizo falta. Porque el compromiso de la comunidad educativa es innegable”, añadió.

También dijo que “queremos que Conectar Igualdad se transforme en ley. El acceso a una computadora y a internet deben ser derechos, para nivelar para arriba y que no sean grietas que separen al que tiene del que no”.

“Este mes se cumplen 72 años de la gratuidad universitaria. Queremos que siga así, que sea abierta, que llegue a todo el territorio pampeano y que sea popular, como dice la rectora de las UNLPam, Verónica Moreno. La universidad pública y gratuita debe seguir siendo una puerta hacia la movilidad social ascendente. Por eso queremos defender a La Pampa defendiendo el presupuesto de nuestra Universidad Nacional de La Pampa”, agregó más adelante.

“Educación es más y mejores trabajos, es más salud, es menos pobreza y es justicia social. Una sociedad con el acceso garantizado a la educación siempre será mejor, porque tendrá una vida mejor”, concluyó.

Renovar el compromiso

“En este año y medio, a pesar de la pandemia, nosotros no lo prometimos en la campaña, pero lo cumplimos en la gestión: tenemos una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Recuperamos la paritaria y logramos poner en el presupuesto que se vuelva a cumplir con la ley de financiamiento educativo, y vamos por más”, expresó Ariel Rauschenberger.

El actual diputado nacional y candidato a su reelección manifestó que “les agradezco la presencia hoy y aquí, porque esta fuerza que hoy nos contagian nos da ese ánimo que estamos necesitando para estos próximos días que vienen. La consigna, de hoy es que hablemos de educación y para eso estamos acá, para hablar de educación porque es la base de la sociedad, de nuestro futuro y hablar de educación es hablar de inclusión , hablar de educación es hablar de justicia social por eso tenemos que apostar a la educación y tenemos que ir por esa ampliación de derechos”.

“Venimos a profundizar ese compromiso que asumimos en el año 2019, esa esperanza que está intacta, la pandemia solamente la puso en stan by, pero vamos a poner en marcha esa esperanza. A la victoria nos van a llevar ustedes con este compromiso que tienen”, finalizó.

