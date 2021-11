Genoni le pidió al privado “votar la continuidad del modelo político de la recuperación económica”

Compartir esta noticia:











El futuro secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, llamó a defender el gobierno del Frente de Todos, pero realizó varías críticas y propuestas.

El actual subsecretario General del CEC y secretario General a partir de marzo de 2022, hizo un balance sobre la campaña electoral, la economía y el proyecto político del Frente de Todos.









Rodrigo Genoni, señaló:

Y bueno, llego la hora de opinar.

El país saliendo de una crisis económica, la pandemia que aún no termina y las elecciones que preocupan más al arco político que a la gente, que está viendo como llegar a fin de mes.

La realidad es que la foto socio-económica de noviembre no deja ver lo que se viene para los próximos meses donde la recuperación económica se va a estar observando, inclusive aumentando los niveles de empleo que se han caído en los últimos 6 años.

En lo político, el Frente de Todos está dejando que Juntos por el Cambio gane una elección prácticamente sin hacer nada. Eso me preocupa, porque la intención de eliminar las indemnizaciones de los trabajadores está a la vuelta de la esquina.

Y que quede claro, probablemente algún día podrá (o no) haber alguna herramienta que la reemplace; pero ¿cómo se puede debatir hoy cuando TODOS los gobiernos han demostrado el mal manejo de los fondos jubilatorios, las cajas de asignaciones y los fondos de cobertura obra sociales? ¿Cómo los trabajadores podemos confiar en que una nueva herramienta pueda garantizar, para mejor, lo que las indemnizaciones ante el despido injustificado garantizan?

También he escuchado hablar sobre una obra social universal. No voy a hacer largo este debate, pero sí me pregunto, ¿le van a ofrecer al trabajador activo un servicio como el de PAMI? ¿Tienen idea de cómo está funcionando?.

El sector privado está empezando a movilizarse. Los meses venideros, si la pandemia no nos frena y el ritmo de vacunación continúa, van a ser de crecimiento; pero el debate de esta elección ya tiene que dejar de ser las internas de nuestro partido. Probablemente el partido tendrá que hacer una fuerte reflexión del por qué sucedió esto y un líder no puede equivocarse dos veces. Es necesario que se siga acompañado al sector privado con una fuerte política proteccionista a la industria nacional, es el único camino que nos va sacar de los dolorosos índices de desocupación y pobreza.

A veces creo que hay que parar con la obra pública innecesaria que terminada se transforma en otro peso para las arcas de los municipios y el crecimiento del empleo público. Esos fondos deberían seguir inyectándolos al crecimiento del empleo privado, tenemos capital intelectual y humano que los necesitan.

En algún momento los dirigentes tendrán que entender que el pueblo ya no elige políticas, sino que castiga conductas. Sí, hemos llegado a un nivel de superficialidad donde una cena en pandemia (la cual también repudio) es más importante que una ley de salud o una ley de flexibilización laboral. Es hora de que se entienda que ser honesto debería ser una condición natural y ser íntegro un ideal de dirigentes. Pero no voy a eximir a nadie, ya que la falta de integridad se da en todos los sectores de la sociedad que conformamos y de ahí salen los dirigentes que tenemos, buenos y malos; pero todos de este país.

Creo que es hora de que los autónomos, empresarios y los trabajadores de La Pampa tengamos la decisión firme de votar una continuidad en el modelo político de la recuperación económica. Poner hoy un condicionamiento en los poderes legislativos a un gobierno que sale de la pandemia, es el justificativo de un probable fracaso.

Confíen, voten, déjenlo seguir sin condiciones; que en el 2023 se vota de nuevo.

Pequeñas reflexiones de un montón de pensamientos.

Buena semana.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios