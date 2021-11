Lezcano apuntó a sectores vernistas: “hay que acompañar a los candidatos de Sergio Ziliotto”

Compartir esta noticia:











El presidente del IPAV, Jorge Lezcano y referente de Identidad Peronista, pidio dejar las diferencias internas para después de las elecciones y convocó a acompañar a los candidatos del PJ en las próximas elecciones legislativas nacionales.

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, se refirió en declaraciones radiales a las próximas elecciones legislativas y pidió a la sociedad -y también de cara al interior del PJ- acompañar las y los candidatos de Sergio Ziliotto el 14 de noviembre.

“Yo le pido a la población que mire qué estamos haciendo en el gobierno de Ziliotto y que eso tenemos que defenderlo. Y que el 15 de noviembre, sea otra historia de la que habrá que defender, cómo llegar al 2023 defendiendo estos derechos”, dijo.









“Hoy son los candidatos de Sergio Ziliotto, no hay que tener ninguna duda acá. Después si La Nación más, Clarín instaló que en La Pampa se reparte, no. En La Pampa se privilegian los derechos adquiridos, la inclusión social y la defensa de los servicios públicos. Eso se defiende en La Pampa, lo demás es chicana”, precisó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Y los que nos cortaron el gas, son parte del mejor equipo de los últimos 50 años, que decía Macri y nos llevaron casi a fundir la República”, agregó Lezcano. “El 16 de noviembre será otra situación, donde se podrán generar las discusiones internas, pero hoy, no deterioremos el tejido social confundiendo a la sociedad. Hoy hay que acompañar al gobernador Ziliotto y a los candidatos, a la gobernabilidad de Alberto Fernández y a la potencia de la defensa que tiene Cristina Fernández”, afirmó el presidente del IPAV.

”A mí me tocó golpear puertas en el 2015 y enfrentar situaciones. Yo decía que tenemos que acompañar a Cristina y una compañera me dijo: ‘el Estado solo me dio lo que tiene obligación’. Claro, tiene obligación, pero algunos te lo dan y otros te lo quitan. Entonces, quien te da estas cosas es un Estado fortalecido y ahí yo no miro las personas, sino quiénes tienen la idea de otorgar derechos y generar igualdades”, dijo Lezcano.

“Y eso es lo que está haciendo Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Ziliotto, el intendente (Luciano di Nápoli). Hay momentos y momentos, yo no me pelearía con mis compañeros del espacio nacional y popular que buscamos la inclusión en un momento que es para defender los derechos conseguidos, no para buscar las ventajas de personas o dirigentes que se quieren posicionar más o menos”, señaló.

“Hoy no hay que generar ninguna duda y además, de incluir derechos, imaginemos si gana el sector del PRO, que nos gobernó los cuatro años anteriores, que ahora hacen campaña diciendo que nos van a dejar sin trabajo y que no te van a pagar indemnizaciones. Y que en cinco minutos hubiesen arreglado con el Fondo Monetario Internacional, porque les importa poco firmar cuánto van a pagar o cuánto van a deber. Lo que generan es sometimiento de todo lo que signifique la economía, para seguir con la concentración de la riqueza y el olvido de derechos y de la inclusión”, precisó Lezcano.

“Verna, Ziliotto, yo no me pelearía en este momento, busco que gane el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y de Ziliotto. No podemos tener dudas. Los momentos para discutir internas son otros, no estos, hoy hay que cuidar al pueblo que necesita un gobierno fuerte”, cerró Lezcano.

