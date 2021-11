“Que no este Verna no significa que los otros dirigentes no participen de la campaña”

Compartir esta noticia:











El dirigente piquense, Raúl Aragonés, criticó a los funcionarios, diputados y dirigentes quienes no están haciendo campaña en la localidad del norte: “si los que tienen que estar no participan en la campaña que les puede pedir a la militancia”.

Aragonés fue consultado por el periodista Daniel Lucchelli por la situación en General Pico de cara a las elecciones y la figura del exgobernador Carlos Verna, frente a esto último, indicó: “hace un tiempo Verna fue claro que no iba hacer candidato, que él no iba a tener ningún candidato y que no iba a participar de la elección, por su tema de salud”.









Detalló que cuando se conocieron los candidatos se acercó a la intendenta Fernanda Alonso: “donde le manifesté mi preocupación. Me parecía mal que dentro de los cargos expectantes no hubiera alguien de Pico. Se sabe que Pico es la capital del peronismo, siempre sumo para que el peronismo pudiera ganar no solamente con el voto peronista, sino con un voto independiente que siempre acompaño la gestión, pero no se me escucho”

-¿Cómo ve la licencia que se tomó Fernanda Alonso?

-Yo desconozco las razones, solo se lo que he escuchado o he leído.

-¿A mí me han dicho que la militancia no está trabajando en General Pico?

-Con solo ver el video de una caminata vos ves si hay dirigentes o no. Yo criticó esto, pero saco de mi critica a Carlos Verna porque el planteó antes su tema de salud y que no iba estar en la campaña, pero el resto de los dirigentes deberían estar, como por ejemplo, el vice intendente o el caso de algunos diputados, porque no pidieron licencia, porque acá el peronismo se está jugando el futuro no es una elección de un diputado más o un senador más, lo determinante es lo que va a suceder y la diferencia que puede a ver.

“Todos recuerdan el 2017, pero fue en otro contexto económico en otra situación con un gobierno que era opositor al PJ. Hubo una seria de circunstancias que se pudiera hacer esa famosa remontada ahora el contexto es distinto, porque el gobierno nacional es de un mismo signo político y donde se han cometido muchos errores no forzados.

-¿Cómo será la elección en General Pico?

-Pico va hacer un escenario difícil, por eso yo digo que no este Verna no significa que el resto de los dirigentes se tienen que tomar licencia o no participar de la campaña. Todos los que tienen un cargo de gobierno sea funcionario provincial o municipal deben estar participando en la campaña.

-Está diciendo que el vernismo, la Línea Plural o ultravernista no están haciendo campaña

-No sé, puede ser que hay agente de la línea Plural o puede ser de otras líneas no solamente el vernismo. Yo creo que todos tiene que estar comprometidos porque todos llegaron del peronismo. Hay que acompañar guste o no. Si los que tiene que participar no están que les puede pedir a la militancia

Finalmente criticó durante al viceintendente Daniel López, quien hoy está a cargo del municipio: “dice que no va a participar porque hace como intendente, y yo tengo memoria que en el 2011 hacia campaña para el Partido Humanista ocupando cargos del gobierno. Si llegaron por el PJ, ahora no pueden poner excusa que tienen otras obligaciones y no tiene un tiempo para hacer campaña”.

