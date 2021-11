“No volvamos al pasado”

Compartir esta noticia:











El profesor en Ciencia Política y militante del PJ, Silvio Javier Arias, envió un correo a Plan B Noticias, expresando su opinión sobre la elección que se celebrará este 14 de noviembre.

Todos ellos juntos son el cambio que no fue, la escenificación de la mentira, la emoción simulada y perversa; la negación de la política como herramienta para alcanzar el bienestar colectivo. La sustitución de valores que enaltecen la condición humana, por esos que la degradan y cosifican. Son la incapacidad y la improvisación para gobernar el país.

Nosotros somos el otro que nos importa, la resistencia, el derecho a ser, una verdad que -equivocada o no- se expone sin ocultarse detrás del marketing mentiroso y los “buenos modales”. Somos los sobrevivientes de una historia de luchas y muertes, de proscripciones e intolerancias padecidas, de mucho trabajo en pos de aquellos que fueron silenciados por imperio del egoísmo, la explotación y la negación de derechos humanos fundamentales.

Ellos son la visión sesgada y tilinga de un mundo para pocos, selectivo, excluyente, incapaz de sentirse parte de un todo y con todos. Para ellos la superficialidad es ley y el dinero te califica. Son los portadores de una estúpida euforia de clase que estigmatiza a otros de amorales y resentidos cuando exigen derechos, auto elevándose como únicos y mejores.

Nosotros somos la búsqueda de una vida digna, tranquila, previsible y sencilla. Somos el ascenso social conseguido en base al esfuerzo físico e intelectual, Somos la inclusión de las minorías, somos escuelas, hospitales, universidades, viviendas, rutas, fábricas, ancianos y niños amparados, bienes públicos y recursos naturales defendidos para el beneficio de todos, sin exclusiones. Somos la incomodidad de los acomodados.

Ellos son el diálogo vacío para llegar a ningún lado, el simulacro de un interés colectivo que no existe. Quienes prestan la oreja para quedar bien, para no ser tan evidentes y demostrar que en el fondo no les importa nada ni nadie, más allá de ellos mismos. Son la pobreza humana en su máxima expresión.

Nosotros queremos un país digno, orgulloso, soberano, respetuoso de sus ciudadanos y defensor de sus derechos e intereses. Para nosotros la Argentina no es negocio, es una posibilidad para alcanzar el sueño común de ser felices, sin lastimar ni excluir a nadie.

Ellos y sus cómplices, quieren en cambio un país de rodillas, sumiso, mendigando la aceptación de los poderes externos, sometido a sus designios y entregando pasivamente sus riquezas. Para ellos la soberanía política, alimentaria, cultural, económica, territorial o aérea no son más que proclamas vacías sin mayores responsabilidades, plausibles de ser negociadas “al mejor postor”.

Los argentinos aprendimos que el mercado no tiene patria ni bandera, mucho menos ética, cargo de conciencia o moral. Ellos son el hambre, la desocupación, el cierre de fábricas, la falta de inversión en salud y educación. Son la muerte de los sueños y las utopías, la tristeza e impotencia ante tanto atropello inmerecido.

Nosotros y ellos tenemos dos visiones del mundo completamente antagónicas e irreconciliables, por eso somos diferentes, saludablemente distintos. Por ejemplo, mientras unos quieren y justifican la desigualdad económica y social, otros la combatimos sobre la base de un acceso real de oportunidades, promoviendo la capacidad realizadora y superadora del ser humano, cuando es dueño de su destino.

Mientras unos esperan que el mercado derrame graciosamente sus “sobrantes beneficios” sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, otros creemos que el Estado -como orientador del bien común y la economía- es quien debe equilibrar la balanza en favor de todos y todas, no con dádivas o asistencialismo sino con derechos y obligaciones. Esa es la justicia social que se debe concretar, que bien entendida y aplicada empieza por casa.

Por todo ello, en las próximas elecciones generales los justicialistas elegiremos dejar de lado nuestras diferencias internas –remediables-, pensando en salvar el país de aquel pasado reciente, signado por el fracaso material y humano en el cual nos sumergieron los dueños de la desesperanza y la antipatria. Seamos los constructores inteligentes de esa Argentina posible, no volvamos a las falacias de “ellos”, seamos nosotros artífices de nuestro propio destino.

*Silvio Javier Arias

Militante Justicialista

