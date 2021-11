Castañiera: “Es impúdico utilizar la pobreza para conseguir votos”

Compartir esta noticia:











La concejala Fabiana Castañiera cuestionó que «el partido gobernante descaradamente ha repartido en estos días dinero, electrodomésticos entre otros elementos, como fondos nacionales, pronviciales y municipales» para «comprar votos» para las elecciones del 14 de noviembre.

«Esto, está muy lejos de ser políticas públicas de asistencia, la verdadera política pública es la generación de trabajo, la asistencia social genuina que debe desarrollar un Estado comprometido; no debe realizarse de esta manera, en tiempos pre electorales, sino a través de políticas sociales, en el día a día, poniéndose las zapatillas no solo para recorrer la ciudad repartiendo boletas, sino que ese debe ser un trabajo diario, recorriendo las casas para conocer la realidad social que viven nuestros ciudadanos», manifestó la edil de Comunidad Organizada.

«Lo dijimos cuando comenzó la pandemia, es necesario un trabajo en conjunto utilizando un comité de crisis o de cualquier manera para que se organice equitativamente la asistencia a las personas y familias con necesidades. Necesidades que se vieron potenciadas por el impedimento de trabajar, lo que ocasionó una merma o una falta de ingresos económicos a las familias», sostuvo.

Al respecto, planteó que «allí, es donde el Estado debe estar significativamente presente, y demás está decir, que este municipio ni siquiera integró un comité de crisis y así ocurrió el reparto arbitrario discrecional de mercadería y otros elementos a cargo del gobierno oficialista».

«Es que es impúdico utilizar la pobreza para poder obtener votos en las próximas elecciones. Si el gobierno estuviese en acción y realmente preocupado con las necesidades sociales prácticamente no tendría que hacer ni campaña electoral, porque la mejor campaña serían las acciones de gobierno llevadas a cabo reconocidas por la población», apuntó Castañiera.

La concejala dijo que «con las vicisitudes que generó la pandemia, es donde más se pusieron de manifiesto las capacidades e incapacidades de los distintos gobernantes» y consideró que «la misma sociedad lo ha manifestado de diferentes formas, esta sociedad ya no tolera la corrupción de los funcionarios, el atropello a las instituciones ni la impunidad con la que se mueven algunos sectores».

Además denunció que «intentan callar a Comunidad Organizada, y a mí como única representante en el Concejo Deliberante, intentando silenciarme y amedrentarme, para que no represente más a Comunidad Organizada».

«Varios creyeron, que yo iba a venir e iban a lograr amedrentarme, pero yo voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre, en defensa de las instituciones; y aunque sea minoría, voy a seguir trabajando democráticamente, y no atacando la institucionalidad del municipio como se ha hecho en otras ocasiones donde no se respetó ni siquiera el voto ciudadano», expresó Castañiera.

«Como siempre, lo que tenga que decir, lo voy a seguir diciendo sin temor, como lo he hecho estos dos años que llevo como concejal, pensando siempre en lo mejor para la comunidad, aunque me hayan advertido que nunca iban a sacar un proyecto de mi espacio», concluyó la edil del tiernismo.

