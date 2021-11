Maccione y las 4.000 netooks para La Pampa: “Serán primeramente para localidades de hasta 3 mil habitantes”

Compartir esta noticia:











El titular de la cartera de Eduación, Pablo Maccione, habló sobre la nueva normalidad escolar y dio detalles de temas importantes para el área educativo tales como escuelas hogares y pruebas Aprender, entre otras.

En principio señaló que actualmente en toda la provincia se está dando una presencialidad plena, ya que anteriormente era cuidada por burbujas. “Estamos transitándola bien, con la situación epidemiologica controlada y atendiendo la realidad de las instituciones educativas”.

En la misma línea, el ministro de Educación confirmó que el año que viene habrá 190 días de clases y comenzarán el 2 de marzo 2022. “Hubo un acuerdo por parte de todas las jurisdicciones de hacer un esfuerzo en base a toda la situación vivida durante los ultimos dos años”.

En cuanto al trayecto educativo 2020/21, sostuvo que está siendo evaluado y aseguró que será necesario que las y los estudiantes acrediten saberes. Por lo que se está utilizando un sistema de evaluación, el mismo que se empleo durante el año pasado y sigue la trayectoria de los estudiantes.

En ese sentido, comentó que algunas escuelas ya estan trabajando a contraturno en algunos casos en los que hay que profundizar el seguimiento de las trayectorias. Además, adelantó que están pensando alternativas para el mes de febrero.

El ministro de Educación habló también acerca del reclamo docente por el pago de la nafta para movilizarse entre localidades y expuso que se estan realizando los análisis pertinentes luego de la presentación de la nota y oportunamente recibirán una respuesta.

Situación de las y los estudiantes desvinculados

En lo que respecta a este tema, Maccione manifestó, “la desvinculación varió de acuerdo al momento, cuando habia clases presenciales y cuando no” y aseveró “la respuesta a la presencialidad fue mucho más positiva, fundamentalmente en el nivel secundario“.

En relación al trabajo que se lleva adelante junto a quienes se vieron desvinculados de la escuela por diferentes motivos, indicó que la provincia cuenta con la totalidad de las y los alumnos nominalizados, por lo que saben “quienes son y donde viven”.

“A partir de ahí se trabaja con el programa provincial Vértice, que se utiliza desde hace años con maestros comunitarios y talleristas que se contactan con las familias y trabajan en conjunto”, precisó el ministro de Educación al portal Infopico.

Algo similar sucede con el programa Acompañar, que también se desarrollaba de manera previa y con financiamiento. En la actualidad se suman los recursos del programa Volvé a la escuela que lanzó el actual ministro de Educación, Jaime Perczyk. Actualmente los programas se utilizan con un total de 700 estudiantes de toda la provincia de La Pampa.

Herramientas educativas que recibirán las instituciones

De acuerdo a lo que comentó, un total de 4194 notebooks, similares a las del programa Conectar Igualdad, que comenzarán a llegar en etapas y en principio estarán dirigidas a 89 establecimientos educativos.

Según pudo adelantar, y por una definición Nacional, en principio se le dará prioridad a las escuelas de ámbitos rurales, considerado dentro de la provincia de La Pampa como aquellas localidades que tengan hasta 3000 habitantes.

“Algunas escuelas de ciudades más grandes también pueden recibirlas, pero para eso deberán tener alguna situación de vulnerabilidad social analizado previamente”. Y anticipó que la idea es que las y los estudiantes de primer año de nivel secundario de todas las escuelas públicas de la provincia reciban una computadora, al igual que el personal docente.

Sobre el final, el ministro de Educación se refirió a las pruebas Aprender y adelantó que desde el 1º de diciembre de 2021 se llevarán a cabo en los sextos grados de primaria y para mitad del 2022 estarán los resultados. “Las evaluaciones se hacen y de forma permanente, no es cierto que no se evalúa”, resaltó.

No obstante, expresó que es de total conocimiento que existió una situación particular durante la cual no se pudo evaluar. “Todos sabemos que estos dos años fueron muy complejos y hubo un esfuerzo por parte de las y los docentes, los equipos directivos y las familias”. (Fuente: Infopico).

