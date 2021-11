“Nuestras banderas no eran más que la de un buen gobierno, un reconocimiento de las leyes y un progreso, trabajar”

Compartir esta noticia:











Este jueves se desarrolló la 29 audiencia del tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio pampeano entre 1975 y 1982 en territorio provincial.









Declararon de manera presencial Miguel Angel Maldonado, Augusto Máximo Mengghi, y en forma remota René Villanueva.

Los represores Omar Greppi y Jorge de Bártolo no estuvieron presentes en las audiencias de ayer y hoy. Ambos alegaron razones de salud. El juicio se desarrolla 45 años después de los hechos y la mayoría de los responsables de esos crímenes son adultos mayores de avanzada edad y eluden su responsabilidad escudándose en su decrepitud. Otros fallecieron y no fueron juzgados y otros, como el excomisario Roberto Fiorucci, zafaron de ser juzgados por nuevos delitos, como los de índole sexual, juzgados por primera vez en este tercer juicio

Además están sentados en el banquillo el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, y el expolicía Carlos Reinhart.

Miguel Ángel Maldonado llegó esta mañana al Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa para dar una vez más testimonio del horror llevado adelante por la patota policial de la Seccional Primera que actuaba bajo el comando militar de la Subzona 14. Ya lo había hecho en los juicios de 2010 y 2017.

Fue secuestrado después del golpe de Estado del 76. Militaba en Democracia Cristiana, con una impronta social cristiana, y tuvo un rol activo en la creación del gremio de Empleados Municipales de Santa Rosa.

Por aquellos años ayudó en las huelgas de los trabajadores salineros junto al abogado Ciro Ongaro, también en el conflicto de colectiveros, de ATE, y de los municipales de Santa Rosa. “En el 76 comprendimos que fueron militares, jueces, civiles, gobernantes, y hoy en día todavía hay cosas sin resolver”, dijo.

“Yo me tuve que ir de la provincia porque fui amenazado por Baraldini porque le habían dicho que yo hacía reuniones políticas en mi casa”, recordó.

Remarcó que en aquellos años tenían una actividad social importante y dijo que “hasta el gobernador Regazzoli nos mandó a reprimir y después lo tuvieron que ir a apoyar porque sino lo destituía el vicegobernador (Rubén Marin)”.

Consideró que “la actividad que teníamos lo hacíamos convencidos. La bomba que le ponen a La Arena, a ATE, cuando vino Lanusse acá hicimos una parada, pero son cosas que no fueron comprendidas, incluso por la sociedad. Incluso después de lo que hicieron, la Cámara de Comercio acogió a un represor (el excomisario Oscar Yorio, fallecido en septiembre de este año) que era casi un gerente. No se entiende”, recordó.

“Nuestras banderas no eran más que la de un buen gobierno, un reconocimiento de las leyes y un progreso, trabajar”. Cuando luchábamos por la Universidad Nacional algunos no comprendieron que hacíamos ahí y nosotros dijimos en algún momento vamos a tener la posibilidad de tener a los hijos de los trabajadores. Eso era lo que a nosotros nos movía. Acá no había ni socialismo internacional, ni marxismo, ni trotskismo internacional, había jóvenes que pensaban. Esto es lo que nos pasó por ser pensantes y consientes”, expresó Maldonado.

Cuando lo detuvieron tenía 28 años. Fue llevado a la Colonia Penal. «No tenía causa, proceso, nada. Estaba detenido, no sabíamos porque estábamos ahí», dijo. En la Seccional Primera lo interrogaron y lo golpearon.

En segundo lugar, Augusto Máximo Mengghi contó que fue picaneado y golpeado, cuando lo detuvieron en 1977. Era trabajador e integrante del gremio de la Construcción en la provincia.

“Las torturas fueron en el castillo. Lo único que les interesaba era dar palo y palo”, contó Mengghi y agregó “un comisario decía que como yo estaba en el gremio de la Construcción yo tenía que defender a los empresarios, porque ellos tenían la plata y me daban de comer. Lo decía cuando me picaneaban”.

Cuando le consultaron quienes participaron de su tortura recordó que eran policías de la Seccional Primera.

Pudo verlos porque se le cayó la venda que cubrían sus ojos. “Estaban Fiorucci, Reinhart, y toda la camarilla”, agregó.

