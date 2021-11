Rodríguez Larreta: “Queremos y podemos gobernar La Pampa”

Compartir esta noticia:











El jefe de gobierno porteño llamó a buscar los votos que faltaron en la elección pasada y repetir el resultado que lo posicione como principal figura de Juntos por el Cambio de cara al 2023.









Horacio Rodriguez Larreta llegó a La Pampa con un grupo de dirigentes nacionales, entre los que se encuentra su aliado del radicalismo Martín Lousteau, para confirmar el peso específico que se le dio a La Pampa en el marco de la batalla electoral del 14 de noviembre.

En un acto que se realizó esta tarde en el Club Español de Santa Rosa, el máximo referente de Juntos por el Cambio llamó a repetir el resultado de las PASO y hasta aseguró que la alianza opositora puede terminar con 38 años ininterrumpidos de gobierno peronista.

“Queremos gobernar La Pampa, podemos gobernar La Pampa. Sí que podemos”, arengó Larreta en un tramo de su discurso.

El jefe de gobierno porteño sostuvo que si bien “todavía no ganamos, somos responsables de la esperanza que generamos en todos los que nos votaron. Tenemos que revalidar eso”, enfatizó.

“Si cada uno de los que están acá hoy consiguen 3 que no hayan ido a votar, ya está, se acabó la elección. Concéntrense en eso”, remarcó.

Como parte de la estrategia que viene sosteniendo JxC apuntó contra la mayoría del FdT en el Senado y la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La Pampa es responsable de la tapa del otro día de las elecciones que diga que fue la encargada de ponerle fin al autoritarismo de Cristina Kirchner en el Senado. Se le acaba esto de hacer lo que quiere”, expresó Rodriguez Larreta.

De todos modos aclaró que “la responsabilidad no termina ahí. No estamos solo para ir a frenar. Estamos para proponer a la gente. Esa es nuestra campaña, proponerle leyes e ideas a la gente para me jorarle la vida”, manifestó.

Hizo hincapié en el cierre de las escuelas durante la pandemia, uno de los temas que pesó en el voto castigo contra el oficialismo y volvió a remarcar que “esto no era necesario, en la ciudad le dimos pelea y se lo demostramos con datos. El cierre de escuelas fue innecesario. Tenemos que defender la educación, y eso vamos a hacer desde el Congreso”.

El jefe de gobierno porteño aseguró que el objetivo «es volver a recuperar el gobierno nacional. Digámoslo con todas las letras, sin eufemismos, queremos volver a gobernar, porque tenemos un proyecto de país, porque vamos a buscar un consenso más amplio, porque vamos a seguir sumando, como en esta elección. Nunca la Argentina ha sido tan unitaria como ahora, tan concentrado como ahora. Durante el periodo kirchnerista concentró recursos para someter a las provincias al arbitrio del gobierno nacional. Somos un país federal y cada provincia tiene autonomía para construir su destino, como La Pampa. Esta es una provincia de enorme recursos, donde se podría producir más, pero si tenes un gobierno que te prohíbe la exportación de carne, a provincias agropecuarias como esta las mata» apuntó Larreta.

“Y digámoslo también, queremos gobernar La Pampa, podemos gobernar La Pampa. Sí que podemos hacerlo. No digan que no. También decían que un gobierno no peronista no podía terminar un mandato, y lo terminamos, con nuestros problemas y autocríticas que tenemos que hacer, lo que aprendimos para mejorar, lo terminamos y les vamos a volver a ganar a nivel nacional y en La Pampa. Se necesita convicción”, aseguró el jefe de gobierno porteño en la capital pampeana.

