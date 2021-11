Explotaron varios medidores de gas natural en Rucanelo: “fueron 45 minutos de miedo”

Compartir esta noticia:











Los medidores de gas de la empresa Camuzzi reventaron durante la madrugada en la localidad de Rucanelo. Fueron más de 20 medidores sobre un total de 92 que tiene el pueblo del departamento de Conhelo.









“Fue una desgracia con suerte. Se vivieron 45 minutos de mucha incertidumbre y miedo en la sociedad”, afirmó el Intendente de Rucanelo Carlos Lázaro.

“Explotaron alrededor de unos 20 medidores, bien la cifra exacta no está. En domicilios particulares exploto algún artefacto de gas como calefactores o termotanques por un pico de presión”, describió a InfoPico.

“Alrededor de las 1:05 de la mañana me llama el secretario del municipio diciéndome que explotó el medidor de gas del salón de usos múltiples. Llamé a un amigo de Camuzzi y no me entendía, le digo están explotando los medidores de gas, algunos son los reguladores y otros son los medidores” señaló.

Para dar una imagen de la situación vivida explicó que “eran explosiones, como bombas de estruendo en un estadio de futbol. Era una explosión por acá, otra por haya, todas en cadena. La gente asustada, el pánico generalizado, nadie sabia qué pasaba. En una situación así no sabes que hacer, porque es gas y el olor en el ambiente estaba”.

“Los medidores están destruidos, se escuchaba el venteo de la planta de gas”, finalizó el intendente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios