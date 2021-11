La foto de Verna en Pico: “le conocí la voz, dije ‘ay miércoles, es Carlos’”

Compartir esta noticia:











Betina Bernal es concejala de General Pico y fue la que se sacó la foto con Carlos Verna durante una recorrida de campaña electoral del Frente de Todos.

La concejala del FreJuPa explicó cómo se dio la foto, que sintió en el momento en que el exgobernador le abrió la puerta y accedió a fotografiarse.

“Además de ser concejal, soy militante de Convergencia Peronista, y como nos enseñó Rubén y mi padre que es militante histórico, hacemos puerta a puerta, casa a casa. Me tocó el barrio Los Horneros, que es dónde vivo”, dijo la concejala.









“Salimos con mi esposo, mis dos hijas y una amiga de mis hijas. Mi esposo es afiliado y profesor de la facultad de Ingeniera. Le digo acompañame, hicimos las distintas calles que nos tocaron. Y cuando llegamos a la 53, dimos la vueltita”, dijo en relación con la calle en la que vive Carlos Verna.

“Si no nos atienden, dejamos folleto y voto. Al llegar a la 53 toco la puerta, dicen ahí voy, reconocí la voz y dije’ hay miércoles, es Carlos’. Abrió la puerta, le di la propuesta, la boleta, como me conoce por ser concejal, me preguntó por los proyectos, por mi papá. Después se puso a hablar con mi esposo sobre jardinería”, añadió.

“Le digo Carlos nos sacamos una fotito, le digo usted es un vecino histórico (risas). Y así es cómo surgió esa foto”, le explicó al periodista Daniel Lucchelli.

– ¿Hay falta de apoyo a los candidatos del FdT?

– No, eso no te sabría decir. A mí me recibió bien, hablamos de militante a militante, de compañero a compañera. La idea es tocar puerta a puerta con la propuesta y los votos de nuestros candidatos, le decimos donde vota.

– ¿Por qué hará eso Verna?

– Acá en Pico estamos laburando la campaña como cualquier militante del Frente de Todos. Hay mucha especulación en el medio, y eso no está bueno. Yo fui, me asombró que me abriera la puerta porque muchos vecinos no están o están trabajando o no te quieren abrir.

– Y que se haya sacado una foto con el intendente radical de Bernardo Larroudé…

– Esas son cosas que uno puede llegar a tener amigos o amigas que no son de tu palo político, y te sacas una foto como un buen amigo. No creo que esa foto tenga connotación política. Son cosas que los medios sacan, uno se junta con personas con las que tiene una amistad, puedo tomar un vino o una cerveza con una amiga que sea del PRO y eso no es por política, es por amistad.

– En la foto se ve que ustedes tienen los volantes, pero él no tiene boleta en la mano…

– Es que la foto la sacamos antes de entregarle el folleto y las boletas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios