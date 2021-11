La Justicia autorizó a Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita

Compartir esta noticia:











El juez Martín Bava, que lleva adelanta la causa por el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, habilitó al ex presidente a viajar entre el 15 y el 25 de noviembre, luego de prohibirle la salida del país cuando lo citó a indagatoria. Los familiares advirtieron que no hay tratado de extradición con el régimen saudí.









Martín Bava, juez federal subrogante de Dolores, que lleva adelante la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, autorizó este viernes al ex presidente Mauricio Macri, imputado en el expediente, a viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre.

Bava respondió así de forma positiva al planteo que hizo la defensa de Macri el último lunes, debido a que había prohibido la salida del país del referente del PRO al citarlo por primera vez a indagatoria, a inicios de octubre.

Aunque al recibir la prohibición de salida de Argentina Macri se encontraba en Miami, finalmente regresó a Buenos Aires el 19 de octubre, por lo que requiere de la autorización del juez para salir nuevamente al exterior.

Luego de faltar a sus dos primeros llamados a indagatoria y de no declarar en el tercero por no haber sido relevado del secreto de Estado en cuestiones de inteligencia, el ex mandatario finalmente presentó un escrito ante el magistrado el último miércoles en el que pidió ser sobreseído y tildó al propio juez de «incompetente».

Documentación

El ex presidente recibió una invitación personal al país de Medio Oriente de parte del príncipe saudí. El magistrado le pidió al ex mandatario que presente una serie de documentos para autorizar su salida, como una acreditación de la invitación, el motivo del viaje, el lugar de alojamiento, el itinerario y los pasajes de ida y vuelta.

“Una vez presentado todo ello, se procederá a librar oficio de estilo a la Dirección Nacional de Migraciones y a expedir un certificado para ser presentado por el imputado ante las autoridades que pudieren requerirlo. En ambas medidas se deberá dejar constancia que la autorización de salida del país quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se adopten (en particular, respecto el régimen de ingreso y egreso del país, entre otras)”, sostuvo el juez.

El magistrado remarcó en su fallo que la fiscalía no se opuso al pedido formulado por la defensa de Macri y que, además, la Cámara Federal de Mar del Plata ya fijó criterio al autorizar la salida de otros imputados del mismo expediente.

Familiares de las víctimas se oponen

De este modo, Bava no dio lugar a los pedidos de la querella de los familiares. La abogada que los representa, Valeria Carreras, señaló desde el primer momento que la defensa de Macri no había presentado ni los pasajes, ni el itinerario ni la supuesta invitación que habría recibido el expresidente.

Por su parte, Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del San Juan, anticipó su temor por el riesgo de fuga que conlleva el viaje de Macri al resaltar que no hay acuerdo de extradición entre Argentina y Arabia Saudita.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios