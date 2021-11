Malestar laboral en el juzgado de Faltas: pedirán la intervención de Provincia

Compartir esta noticia:











Más de la mitad de las personas que trabajan en el Juzgado de Faltas de Santa Rosa solicitaron un organigrama especial para el sector, la mejora del edificio, limpieza de baños, capacitación y denunciaron que una quincena de trabajadores y trabajadoras eligieron irse por una situación que consideran de maltrato.

Primero elevaron una nota al juez César Ortiz, y cómo no fue respondida ni atendida, trasladaron el mismo reclamo al intendente Luciano di Nápoli, que tampoco dio respuestas.









Por ello, la semana próxima harán una presentación formal en la Secretaría de Trabajo de La Pampa para que intervenga con el fin de dar respuestas a los reclamos.

“Desde hace un año hemos solicitado en reiteradas oportunidades al Juez a cargo del Juzgado Municipal de Faltas, Cesar Ortiz y al Secretario Oscar Kumorckievich, acceda a convocarnos a una reunión para poder explicarle cuales son los problemas que en nuestro lugar de trabajo existen y los reclamos que legitimamente nos corresponde, a lo cual siempre hemos tenido por respuesta una negativa a escucharnos”, se lee en parte de la nota presentada al jefe comunal.

El escrito fue acompañado con el siguiente petitorio:

1) Aprobar el Organigrama del Juzgado de Faltas y creación de categorias. Este pedido se debe a que desde que fue creado el Juzgado no existe el mencionado Organigrama y por tal motivo tampoco tenemos categorias acorde a las tareas que cada uno de los empleados realiza. Asimismo, por dicho motivo nos consideramos perjudicados, ya que no podemos acceder a ningún concurso a fin de mejorar nuestra condición laboral, ya que ante la falta de Organigrama no existen categorías a las que podamos acceder.

2) Situación Edilicia. Este punto es fundamental para que todos los empleados y publico en general se sientan cómodos al concurrir al Juzgado. En primer lugar debe saber que los baños que utiliza el personal del Juzgado son compartidos con el público en general. En segundo lugar los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene y mantenimiento, sin calefacción, por lo que en pleno invierno dentro de ellos hace muchos frío, están deteriorados y algunos clausurados para su uso. Asimismo el edificio en sí se encuentra mal mantenido, tenemos groseras goteras en varias oficinas, paredes con humedad y descascaradas, persianas que no se pueden abrir o que no se pueden cerrar, estando inutilizadas.

3) Falta de higiene. El Juzgado no cuenta con personal apto y dedicado a la limpieza y mantenimiento. Por tal motivo, pasan días y hasta semanas los baños sin limpiarse, y cada uno de los empleados se encarga de mantener en condiciones de higiene su área, desatendiendo las tareas para las cuales realmente se encuentra en su lugar de trabajo.

4) Beneficios a ciertos empleados que no tiene la idoneidad suficiente para los mismos. Se le conceden beneficios a algunos empleados en desmedro de los demás. Como por ejemplo, se deba subrogar una categoría 5 a una persona que ni siquiera tiene los estudios secundarios terminados, sin darle la posibilidad a los demás empleados. Las horas extras no se conceden por igual y en las mismas condiciones a todos los empleados.

5) En la actualidad se encuentran cumpliendo funciones dos pasantes (Sonia del Arco y Carla Cacciatore), a las que se le vence la pasantía el día 16 de noviembre del corriente año, atento a que ambas se han recibido de abogadas. Que ante dicho hecho y a que en al Juzgado se necesita personal calificado, es que solicitamos se incorporen al personal permanente del Juzgado como empleadas municipales.

6) Desde el comienzo de esta nueva gestión en el Juzgado se han ido una cantidad considerable de empleados a cumplir funciones a otras áreas, más aquellos que se han jubilado, y por tal motivo el resto del personal del Juzgado se ha visto sobrecargado en sus tareas, ya que en la mayoría de las oficinas cada uno cumplía un rol determinado el que tuvo que ser cubierto por el personal que quedaba, generando a los mencionados sobrecarga de trabajo.

7) Capacitación para todos los empleados del Juzgado, a fin de mejorar en las diferentes áreas y tareas.

