Ley orgánica de Municipios: Proponen llamar a consulta popular ante una posible destitución

El proyecto de ley propone modificar la ley orgánica de Municipios y Comisiones de Fomento para que, en caso de pedido de destitución de una o un intendente o concejal, primero se convoque a una consulta popular. Además pidió que se implemente el juicio por jurados en conductas penales contra personas que ocupan cargos públicos.









El proyecto, presentado este jueves en la Legislatura provincial por la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, busca evitar la destitución de una o un intendente o concejal por otras razones ajenas a la ley orgánica de municipios, y divide aguas en el oficialismo, sobre todo a partir de los casos de destitución de la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane, y el reciente en Abramo, que tiene como protagonista al intendente Julio Clemant.

Fonseca reclamó también que a futuro se implementen los juicios por jurados «para que como última instancia si un individuo cometió delito o no en una función pública o en una relación con una administración pública, sea en definitiva el pueblo por Juicio por Jurado el que decida».

Fonseca explicó que su proyecto propone «que se realicen todas las actuaciones que corresponden a nivel de investigación tal como está en la ley de municipio, con la recopilación de todos los elementos de prueba incluido el descargo de la persona investigada, sea el/la intendente/a o un/a concejal/a y que previo a decidir su destitución, sea llamado a Consulta Popular en elecciones generales a todo el pueblo del ejido municipal correspondiente”.

“Es así que, resultando la Consulta Popular positiva para la destitución del/la intendente/a o concejal/a, se deberá convocar nuevamente a elecciones generales al pueblo para cubrir ese cargo, en el caso de intendente en tanto y en cuanto resten más de seis meses para la conclusión del mandato original, en el caso del/la concejal/a como lo que se vota es la lista completa se produce el corrimiento de acuerdo de la misma”, detalló la legisladora.

Fonseca consideró «importante que la política entienda que no se puede violar el voto popular con una destitución, de un/a funcionario/a representante del pueblo ungido por voto popular, por decisión política».

“No es que la política sea mala, la hacen mala ante el pueblo algunos que la usan con fines aviesos, tergiversados o falseando con distintas excusas la realidad, por lo tanto, lo que proponemos en esta ley, es ni más ni menos que lo que el pueblo eligió, decida si lo saca o lo mantiene, a través de Consulta Popular con carácter Vinculante, o sea obligacional para la política, que ya existe en la Constitución de La Pampa, pero nunca se lleva adelante por quienes una vez pasada la elección -y el pueblo vuelve en un lamentable receso- a posibilitar que sea el que decida”, remarcó.

Al respecto la legisladora manifestó: “La confianza se recompone a través de una participación social de la población ante temas de interés general como por supuesto también lo debería hacer en un futuro no distante el Juicio por Jurados para la participación del pueblo en la decisión de la conducta penal de personas que ocupan u ocuparon cargos públicos, y ello, porque también está desde 1853 en la constitución Argentina el juicio por jurados, pero nunca jamás se accedió a implementarla, ello también tiene que ser una bocanada de aire democrático fresco para que como última instancia si un individuo cometió delito o no en una función pública o en una relación con una administración pública, sea en definitiva el pueblo por Juicio por Jurado el que decida, pero con este proyecto que se ha presentado posibilitamos a través de una reforma de ley la participación del pueblo y que en definitiva no sea la política la que saque a quienes el pueblo eligió”.

