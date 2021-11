PAMI: “Nuestra gestión atiende las demandas de afiliados y también de los prestadores”

Compartir esta noticia:











Cecilia Giacco, responsable de PAMI La Pampa, bajó el tono al comunicado al grupo de clínicas y sanatorios de Santa Rosa y General Pico que reclamaban una mejora en el convenio con la obra social y, tras el acuerdo alcanzado el mes pasado con intervención del Gobierno Provincial, salieron nuevamente a decir que el acuerdo por la prestación de servicio a los afiliados está nuevamente en peligro.









La titula de PAMI La Pampa, Cecilia Giacco, explicó que “se dilató una semana la primera reunión y ahí salieron las instituciones a decir que no habíamos cumplido con lo pactado” y que tuvo que ver con que “PAMI está haciendo cambios en su modalidad prestacional y no podíamos tener esa reunión sin tener algunos temas concretas bien evaluadas desde lo administrativo contable”.

“No peligra el contrato, ni el convenio de PAMI con las instituciones”, aseguró la titular de la delegación local de PAMI, tras el comunicado de las clínicas y sanatorios.

En ese sentido, Giacco explicó que algunos procesos se demoran por la estructura propia de PAMI “a veces las respuestas no cumplen las expectativas de las demandas, pero no es que no se iba a dar la reunión, la gestión dio muy buenas respuestas, el convenio y el acta acuerdo que se firmó es muy bueno, los valores que se pagan a los prestadores son de excelencia, se mejoraron los procesos administrativos y de facturación, y todo eso lleva implícito modificaciones que a veces tienen estas demoras”.

“Nuestra gestión atiende las demandas de sus afiliados y también de los prestadores”, remarcó en diálogos con Radio Nacional Santa Rosa.

Acuerdo por el nomenclador

Recordó que el reclamo por las prácticas médicas (nomenclador), que llevan gastos y honorarios, “ya fueron enviados y ellos están estudiándolos, con los valores que ya se habían pactado en el acta, con los aumentos correspondientes y los bonos de incentivos”.

«Además -dijo Giacco- ahora se está implementando un cambio prestacional en la atención de médico y médica especialista ambulatorio, por un modelo retributivo diferente y de mejora prestacional porque el afiliado va a ir y sacar directamente el turno para atenderse con el especialista que elija. Esto es mucho más rápido, autogestivo, y de libre elección», remarcó.

«A veces las respuestas se pueden demorar pero siempre damos respuestas», finalizó.

Los representantes de las clínicas y sanatorios de Santa Rosa y General Pico que reclamaban mejoras en el pago de las prestaciones y PAMI, volverán a reunirse el próximo 16 de noviembre.

