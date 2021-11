“Hemos podido sostener el patrimonio de la CPE”

Compartir esta noticia:











Las y los delegados electos en las recientes Asambleas Electorales de la CPE aprobaron por unanimidad los ejercicios económicos y sociales nº 88 (1 de julio 2019 al 30 de junio 2020) y nº 89 (1 de julio de 2020 al 30 de junio 2021), y la renovación parcial del Consejo de Administración.

También aprobaron por unanimidad la participación accionaria en la empresa provincial de Telecomunicaciones Empatel-Sapem. El Cuerpo se reunió en el salón de la Usina para garantizar las medidas de cuidados sanitarios.









El año pasado las elecciones cooperativas no pudieron realizarse por lo cual los representantes de la masa de asociados debieron tratar los últimos dos periodos juntos. La contadora Mónica Toundaian, auditora externa de la CPE, sintetizó la actualidad económica y financiera de la institución, tras realizar un pormenorizado informe de ambos periodos: “la CPE tiene solidez patrimonial y una razonable situación financiera; no tiene deudas y los quebrantos no afectaron la prestación de los servicios ni las inversiones; pese a los resultados negativos de algunos sectores, en ambos periodos hubo crecimiento del patrimonio, aunque mínimo en el último”.

Informe de presidencia

Alfredo Carrascal, presidente del Consejo, hizo un pormenorizado informe donde destacó la tarea desarrollada por la Cooperativa, en particular a partir de la declaración de la pandemia en marzo de 2020. Los resultados económicos de ambos balances fueron contextualizados en el marco de la recesión económica de los años anteriores a 2020, la caída del consumo general y los efectos de la pandemia del Covid-19.

Indicó, en forma textual, que “Los estados contables que hoy se ponen a consideración son el producto de la recesión, a la que se suman las consecuencias de la pandemia mundial por Covid. En este marco, decir que hemos podido sostener el patrimonio de la Cooperativa. Que logramos mantener el ritmo de las inversiones necesarias para no perder calidad en los servicios y aun crecer en ellos”. Puntualizó que “las finanzas (de la CPE) están saneadas. Que no tenemos deudas y que disponemos de las reservas suficientes para llevar tranquilidad a nuestras asociadas y asociados. Garantizarle al personal que mantendremos cada uno de los puestos laborales y seguiremos respetando los convenios colectivos de cada gremio. Que para esta conducción, el trabajo no es una variable de ajuste. Y que seguiremos honrando los compromisos con todos y cada uno de nuestros proveedores”.

Carrascal señaló el compromiso de solidaridad y acompañamiento de las y los asociados que encontraron muchas dificultades para hacer frente a las facturas por servicios, los planes para regularizar deudas, y la tarea de Telecomunicaciones para responder a la mayor demanda de conexiones y velocidades, que se incrementaron con la pandemia y los aislamientos, mayormente durante los primeros meses del Covid.

El dirigente también hizo un repaso muy positivo de la tarea de la mayoría de los sectores que integran la CPE, y resaltó y agradeció el compromiso de las y los más de 500 trabajadores para afrontar la nueva situación y las demandas de las y los asociados. Resaltó la actitud de trabajo y cuidados simultáneos de las cuadrillas de operarios y de quienes atienden a las y los asociados en forma presencial y virtual, y de los avances del Equipo de Aplicación del Protocolo de la CPE. Al inicio de su informe, rindió homenaje a las familias y vecinos que sufrieron el azote del Covid y resaltó las campañas oficiales de vacunación que están permitiendo retomar el ritmo de las actividades.

Inversiones. Durante el periodo 2019-2020 la CPE realizó inversiones en bienes de uso por un total de 190 millones de pesos mientras que en el ejercicio 2020-2021 invirtió más de 265 millones de pesos. En ambos casos los sectores con mayor inversión fueron el Servicio Eléctrico, incluido Alumbrado Público, y los tres de Telecomunicaciones. Al mismo tiempo, los sectores que dieron resultados negativos en ambos ejercicios fueron Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Funeraria, Enfermería, Telefonía y Fábrica de Columnas. Registraron resultados positivos en ambos periodos los servicios de Internet, Televisión por Cable, Artículos del Hogar, Seguros y Obras. En tanto Planta de Gas dio positivo en el nº 88 y una leve pérdida durante el nº 89.

Renovación de mandatos. El Cuerpo de Delegados también aprobó por unanimidad la renovación del Consejo de Administración y de la Sindicatura. Fueron reelectos como consejeros titulares José Piatti, Manuel Simpson, Electra Tubán, Mirta Dupó, Alfredo Carrascal, Armando Lagarejo, Oscar Nocetti y Alberto Acosta. Como suplentes fueron electos Raúl Sape y Analía Ponce, y sumaron Mónica Llach y Gustavo Gaggero. En tanto, fueron electos Raúl Pedernera, como síndico titular, y Patricia Nieva como síndica suplente.

