La justicia desestimó la denuncia por violencia de género contra Omar Rojas (video)

Compartir esta noticia:











La justicia pampeana desestimó la denuncia por inexistencia del delito. Las pruebas presentadas por el dirigente y el sindicato hicieron que no avanzara la causa.









El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se presentó acompañado de dirigentes y personas afiliadas para señalar que “fueron engañados por una mentira y una actitud falaz de esa persona. La actitud mezquina, egoísta y falaz, ha querido empañar la imagen de este secretario General, de todo el sindicato y de todas las personas representadas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plan B Noticias (@planbnoticias)

Agradeció la cobertura de la prensa porque “han sido imparciales” y a su vez repudió la actitud “de algunos pseudo periodistas o aprendices de periodistas, principiantes periodistas, que hicieron de esto toda una fabulación con esta persona que ha mentido. Si fuera por estos ya hubiéramos sido condenados y si fuera por ellos ya nos hubieran puesto una tobillera como si fuéramos delincuentes”, destacó.

“Esta denuncia que ha utilizado la violencia de género parte de una interna sindical en la que ella va a encabezar una lista. Antes de la denuncia veíamos actitudes falaces de esta persona para desacreditarnos en cada lugar de trabajo, y lo sigue haciendo hasta hoy”, agregó.

“En este sindicato no hay delincuentes, no hay abusadores, cuando hubo uno se lo echó cuando la justicia lo condenó. Fue parte de una interna para esmerilar y opacar la imagen mía, de mis compañeros y compañeras y de este sindicato”, acusó.

“Esa interna la llevó a mentir, a utilizar la violencia de género, y considero que debería pedirle perdón a las víctimas… es hora de que se conozca la verdad. Me llevó tiempo decidirme a hacer esta compañera de prensa, a pesar de la presión de compañeros y compañeras, de mis familiares, para que saliera a la verdad todo esto”, destacó.

“Del otro lado hay un sector político que aprovecha esto, y yo tengo que ser claro, esto no es una Unidad Básica. Hoy por hoy el estatuto establece que podemos desafiliarla por cometer una falta grave, pero no lo vamos a hacer, que la compañera se presente a elecciones. No es mi intención hacer eso para nada. Que se presenten todos aquellos que quieran presentarse”, dijo

Agregó que “si bien me plantearon hacer una contradenuncia, yo lo descarto, no vengo con una rivalidad, queremos que salga todo a la luz y la verdad, de mi parte no voy a buscar revancha. Seguirá afiliada, no voy a usar la herramienta que tengo porque sería quedar a la altura de ella que hizo una bajeza tan grande”.

Rojas informó que se tomó más de un mes para dar a conocer la resolución judicial en la que “se ha resuelto a favor mío, de este sindicato, una vez más, se ha hecho justicia y ha desacreditado la versión pública que salió a denunciar la señora Dora Parada”.

“Siempre tuvimos la conciencia tranquila, aquí no hubo maltrato psicológico, ni misógino, ni físico, ni nada. Nos llevó tiempo, es hora de que siga su curso normal, pero vemos que esta mentira sigue corriéndose en todos los lugares de trabajo. Por lo tanto les contamos que presentamos audios, los videos de la vigilancia del sindicato. Vimos que un mes después de la denuncia no nos llamaban, por eso nos presentamos con nuestro abogado, que son las que les dijimos que íbamos a pensar en la otra conferencia de prensa”.

“Ante esos vídeos, fotos, testigos y pruebas, pedimos la desestimación de la denuncia porque no había delito y la justicia actuó en consecuencia, desestimando la denuncia”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios