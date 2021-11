La UCR repudió la decisión de ANSES de no apelar el fallo judicial que ordenó devolverle la doble pensión a Cristina

Compartir esta noticia:











El Diputado Mauricio Agon con el acompañamiento del Bloque UCR presentó hoy en la legislatura un proyecto de repudio a la decisión tomada por la ANSES de no apelar el fallo judicial que privilegia a la Ex Presidenta y actual Vice Presidenta de la Nación.

En un comunicado de prensa, señalaron que la decisión “constituye una burla a aquellos jubilados que aun esperan que sus expedientes en sede judicial al menos sean cambiados de casillero para tener esa sensación que si bien la ANSES apelará, solo les queda una instancia menos para que finalmente se haga justicia y la reparación de sus haberes sea una realidad”.

Agon sostuvo que la República Argentina tiene una deuda histórica con los jubilados, es también de público conocimiento que muchos de ellos se han ido de este mundo esperando por una reparación de sus haberes porque la ANSES los obliga a reclamar por la vía judicial y apelando a todas las instancias, llegando en muchos casos hasta Corte Suprema de Justicia.

El Diputado manifestó que las enormes desigualdades sociales de la Argentina son más visibles en dos sectores altamente vulnerables como los son la infancia y la tercera edad, y la pandemia que vivimos vino a desnudar un poco más aquello que se veía pero no era prioridad de la agenda particularmente del gobierno del Presidente Alberto Fernández.

En tal sentido Mauricio Agon explicó que “la no apelación de la ANSES representará para la Ex Presidenta el equivalente a 100 jubilaciones mínimas mensuales, mientras que por el cobro del retroactivo percibirá un equivalente a 4138 jubilaciones mínimas lo que constituye una obscenidad en un momento social complejo de la Argentina y fundamentalmente la inmoralidad de los privilegios a favor de Cristina Fernández de Kirchner son la razón del rechazo debemos hacer a la decisión de la ANSES para no darle la espalda a nuestros jubilados y velar por la igualdad de TODOS los ciudadanos frente a la ley”.

Cabe recordar que el martes 26 de octubre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) presentó un escrito en la Justicia en el que descartó apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que representa unos 2,5 millones de pesos mensuales.

En ese aspecto, desde abril pasado, el organismo de la Seguridad Social volvió a pagar el beneficio, luego de una resolución del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

La doble pensión vitalicia de la cual es beneficiaria la vicepresidenta representa unos 2,5 millones de pesos mensuales, cifra a la cual debe sumarse una pelea por un retroactivo que asciende a unos $120 millones.

En febrero de este año, la ANSeS había apelado el fallo que habilitó a Cristina a cobrar dos pensiones de privilegio.

El planteo fue en respuesta al fallo del 29 de diciembre del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que había resuelto que la vicepresidenta tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como ex presidenta y la que le corresponde como viuda del ex mandatario nacional Néstor Kirchner, además de un retroactivo exento del impuesto a las ganancias.

Desde marzo, Cristina no cobra su sueldo como vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ya que presentó una carta en la que renuncia a ese beneficio.

Cuando Pérez Nami concedió la apelación presentada por el organismo que dirige Raverta, suspendió los efectos de su sentencia hasta que resuelva la Cámara del fuero, como ocurre en todos los casos por juicios previsionales.

Pese a esa medida, el 3 de marzo la Procuración del Tesoro firmó una resolución donde declaró nula la decisión administrativa de la ANSeS de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, que obligó a Cristina a elegir una de las dos pensiones y dejar de cobrar la otra.

Ese planteo de Zannini autorizó al organismo de la Seguridad Social a revocar la decisión que se judicializó cuando Cristina sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión.

«No existe incompatibilidad en la percepción de los beneficios reconocidos por medio de la Disposición CNPA número 5135/10 y la Resolución MDS número 3193/15», sostuvo la Procuración. Ante esa situación, ANSeS revocó la resolución y desde abril volvió a pagarle a Cristina la doble pensión vitalicia.

La Justicia le pidió al organismo de la Seguridad Social que fundamente su apelación, pero su respuesta, presentada esta semana ante la Cámara de Apelaciones, fue que en función del nuevo dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación, el revocó el conjunto de resoluciones y «rehabilitó la asignación mensual vitalicia suspendida».

«No puede, en definitiva, sino concluirse que la cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta, lo que así solicito que sea declarado por V.E., desistiendo en consecuencia mi parte de la apelación interpuesta», indicó la ANSeS.

