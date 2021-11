“Esta campaña ha sido muy fructífera y esperamos que se refleje en las urnas”

Compartir esta noticia:











El referente del Partido Humanista, Juan Esponda, se refirió a cómo vienen los últimos días de campaña e invitó a votar a los candidatos del Frente de Todos

Esponda contó que “estamos en las últimas horas de la campaña y el Partido Humanista ha participado en todo el proceso desde las visitas a los vecinos y vecinas de los barrios como en las tardes culturales, como se dice hemos estado al pie del cañón y a la altura de las circunstancias”.









Adelantó que mañana acompañarán en las caminatas de cierre de campaña como también en la fiscalización durante la elección.

-¿Cómo es el recibimiento de la gente?

-La gente al principio había como cierto enojo, cierto reclamo, pero eso se fue revirtiendo, ya que hicimos esta campaña teniendo el contacto con los vecinos y no como fue en las PASO que fue por más por redes sociales.

“La gente necesita comunicarse y creemos que esta campaña ha sido muy fructífera ya que con quienes hemos hablado han podido expresarse y hemos recogido sus inquietudes tanto de propuestas como de demandas, así el Gobierno Provincial como Municipal están dando respuestas a esas cuestiones. Yo creo que lo más importante de todo eso es el cambio de humor y esperamos que ese cambio se refleje en las urnas”.

-¿Hubo mucha gente que no fue a votar?

-En La Pampa estamos hablando de 100 mil votos no quiere decir que esos 100 mil vayan a al Frente de Todos, pero si uno compara la cantidad de votos que sacó Cambiemos es más o menos la misma que vienen sacando en elecciones anteriores, entonces los que no fueron a votar son mayormente votos que pueden ir al Frente de Todos. Obviamente todos esos no van a votar en las generales porque siempre hay un porcentaje de ausentismo, pero es un número importante que puede revertir y dar vuelta la elección a favor del Frente de Todos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios