Nuevo Mas: “ninguna de las variantes del gobierno o la oposición brindan alternativas para salir de la crisis”

Compartir esta noticia:











Desde el Nuevo Mas buscan consolidar su espacio político. Un Salario Mínimo y Vital de $100.000, la defensa del medio ambiente y el cese de la precarización laboral, entre sus principales propuestas.

Ayelén Pilcic, candidata a diputada nacional por el Nuevo Mas y Maite Pérez García, candidata a senadora, dialogaron con Plan B, sobre las perspectivas de la fuerza de izquierda de cara a los comicios del 14 de noviembre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ambas coincidieron en que el Nuevo Mas llega bien a las elecciones, aunque reconocieron que puede haber una polarización, respecto a las PASO de septiembre. “Vamos a seguir construyendo este espacio, para crear una alternativa real y diferente a las opciones patronales”, dijo Pilcic.

Consultada sobre cómo llegan al tramo final de la campaña, dijo que bien. “Estamos haciendo eje en la cuestión del salario y la propuesta de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a $100.000”.

Preguntada sobre si hay cambios de los resultados de las PASO en este 14 de noviembre, Ayelén dijo que no. “Veníamos insistiendo con llenar de propuestas esta campaña y seguimos con lo mismo. Ninguna de las variantes, tanto del gobierno como la oposición brindan alternativas para salir de esta crisis”.

Con respecto a mantener los votos de las PASO, Ayelén Pilcic, señaló que “venimos de una elección histórica. La cantidad de votos que sacamos las diferentes listas de izquierda ha sido la mayor en La Pampa y eso marca un gran descontento y la necesidad de renovar a la política”.

“Pero también es cierto que las elecciones generales, marcan una polarización al extremo. Está más difícil pensar en aumentar el caudal de votos, pero sí queremos reafirmar esta alternativa real para trabajadores, mujeres y disidencias”, resaltó.

“Luego de las elecciones, estaremos en el mismo lugar que nos encuentra. Nuestra militancia no se basa solo en las elecciones, sino en ser parte de los movimientos de lucha. Siempre nos vas a ver en reclamos por salarios, en reclamos por la juventud, en el Movimiento de Mujeres o por la pelea en el medio ambiente. Las elecciones nos vuelven a poner en ese lugar, a seguir construyendo en este espacio, para crear una alternativa real y diferente a las opciones patronales”, afirmó Pilcic.

Maite Pérez García es la candidata a senadora nacional por el Nuevo Mas. “Tengo 31 años, nací en La Pampa y estudié en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Cuando terminé el colegio, me fui a estudiar a Córdoba, Comunicación Social. Siempre tuve la preocupación de pelear por más derechos y formo parte del movimiento de mujeres, de la juventud que pelea por trabajos en mejores condiciones y en contra de la precarización laboral”. “Queremos llevar las propuestas y perspectivas que tenemos desde el Nuevo Mas a la mayor parte del país”, agregó.

Consultada sobre las perspectivas actuales para las y los jóvenes, Maite dijo que “no se han visto propuestas claras para la juventud en esta campaña, que quedó desplazada, en el marco de que las universidades están cerradas, hay una ajuste muy grande en Educación y las opciones de trabajos son en general precarios, en salarios a la baja”.

“La juventud forma parte de los sectores más dinámicos de la sociedad. Luchamos por la defensa del medio ambiente, en el Movimiento de Mujeres se conquistó el Aborto Seguro, Legal y Gratuito y se pelean por mejores condiciones de trabajo. No puede ser que ser joven, sea una condena a no tener proyección al futuro. De la mano de esa perspectiva, pretendemos la elevación del salario a $100.000 y el pase a planta permanente a todos los precarizados, más inversión en Educación ,a partir del no pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios