Luis Solana: “Se necesita una fuerza pendular que pueda desequilibrar la polarización”

El candidato a senador por el socialismo llamó a la ciudadanía a consolidar una tercera fuerza en el país para repensar el desarrollo de Argentina. “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio son quienes han generado tanto odio en la sociedad”, criticó.

Luis Solana, candidato a senador por el Partido Socialista, dialogó con Plan B sobre las expectativas del socialismo para los comicios del próximo domingo. Convocó a la ciudadanía a no votar ‘en contra de’ y pensar en el desarrollo del país, criticó el endeudamiento de Macri con el Fondo, pero descartó no pagar la deuda contraída.

“Tenemos la expectativa de que vayan mayor cantidad de personas a votar. Es importante que pasemos del 68% al 80%, porque eso fortalece la democracia. Estamos en una situación crítica del país que afecta a todas las variables que conocemos: la economía, la sociedad, lo laboral y entendemos que es la política la que debe resolver esto. No la que se viene haciendo, ni que nos trajo hasta acá, sino otro camino que venimos planteando nosotros y a partir del 14, empieza un camino de diálogo, de acuerdo nacional, de puesta en común, con un objetivo hacia adelante”, dijo Solana.

El candidato a senador criticó la situación actual. “La política sigue en esta crispación, en este desastre de descalificaciones, donde media Argentina repudia a la otra media Argentina, la profundidad de la crisis va a ser mayor”.

Consultado sobre la negativa de Juntos por el Cambio a dialogar con el kirchnerismo, Solana afirmó que son excusas. “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio son quienes han generado tanto odio en la sociedad. El 80% de las personas que van a ir a votar, lo harán para que no gane el otro y no por las virtudes que tiene su propio voto. Es importante que se consolide una tercera fuerza y nuestro objetivo es duplicar los votos (más de 5.000) que sacamos en las PASO, porque sino, no podés terciar y se garantiza la impunidad de ambos bandos”.

“Cualquier cosa que digas, de crítica a la gestión anterior, te van a decir que estos son peores. Ese es el debate en Argentina, sobre quién ha sido peor en su gestión. Y las dos gestiones han sido tremendas: la de Macri, la del kirchnerismo y este pedacito que ha llevado Alberto Fernández, con la anuencia de la pandemia, ha generado más conflicto social, desempleo, inflación y un panorama muy complejo”, afirmó.

Preguntado por si hay lugar para una tercera fuerza, Solana dijo que “el poder político en Argentina trabaja para generar odio. Eso es el gran motivo que tienen las dos fuerzas mayoritarias de obtener votos: cuanto más gente odia al kircherismo, más votos saca Juntos por el Cambio y cuando más degradación se le hace a Juntos por el Cambio, más voto va a sacar la otra parte. Esa es la lógica. ¿Dónde entra una tercera fuerza?, en un planteo racional, de juntarnos todos alrededor de una mesa, pensando en objetivos comunes, con la inteligencia de la política para sacar el país adelante”.

“Se necesita una fuerza pendular que pueda desequilibrar la polarización. La sociedad elige la polarización, que es ir a votar en contra de. Votemos a favor de algo, alguna vez. A esto los convocamos a los ciudadanos: vayamos a votar a favor de una Argentina que sea vivible, que sea posible, que la gente pueda llegar a fin de mes. Que haya certezas para los adolescentes, a los que les hemos destruido el país”, dijo Solana.

Para Solana son necesarios urgentes acuerdos. “Si la política no se pone de acuerdo, no se consigue nada. Medio país odiando al otro medio país, que es lo que pretenden Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, nos traban y eso genera una imposibilidad de construir un futuro. Para ello, hay que terminar las descalificaciones y que los mejores de cada uno de los grupos que representan a la totalidad de los ciudadanos, se sienten en coincidencias y no disidencias. Si eso no es posible, no veo un horizonte. La grieta es un gran negocio para los dirigentes y un mal negocio para la gente. Hay que generar una conciencia, no somos opción electoral ni vamos a ganar la elección, pero creemos que es el camino que hay que recorrer, un camino de alternativas a esta coyuntura rabiosa y de tanto malestar”.

En referencia a los dos años de gobierno de Sergio Ziliotto, Solana afirmó que “fueron años con pandemia, donde los sanitarios nos trajo cierta certeza a los pampeanos. Fue buena la política sanitaria. Desde lo económico, creo que fue más anuncios que realidad. Se hace lo que se puede, en el marco de un gobierno de provincia, como también un intendente. No podemos echarle la culpa del desempleo, la inflación, el valor del dólar, a la devaluación, a quien gobierna una provincia o un municipio. Son variables macroeconómicas que alientan o desalientan el comportamiento en general de la inversión y del empleo, que es lo que organiza la economía. Creo que en Provincia se hizo lo que pudo. Se saca un nueve o diez en política sanitaria y en el resto, se atenuaron conflictos, pero achatados en términos de desarrollo”.

Consultado sobre cómo está el Partido Socialista a nivel nacional, Solana dijo que “tuvimos un momento muy importante, como fue el gobierno de Santa Fe y la autocrítica más importante es que no pudimos mostrarle al país, cómo se gobernó Santa Fe. Luego, en todas las provincias, tenemos representaciones, concejales, diputados. Somos una fuerza que tenemos más de 140 años y sigue vigente. Nosotros planteamos la construcción colectiva, somos frentistas por naturaleza. Entendemos que ninguno de los partidos de manera individual, va a resolver absolutamente nada. Tenemos que ser la suma a un frente que tenga un programa, que sirva a la sociedad y no solo a los dirigentes”.

“Nosotros nunca estuvimos en Juntos por el Cambio. Estuvimos en el Frente Progresista, estuvimos en alianzas con algunos con un nivel de entendimiento. Cuando otros pensaron que el entendimiento era por derecha, seguimos con lo nuestro. Siempre hemos planteado, desde el punto de la vista de la racionalidad, en una oposición constructiva y con diálogo, en la medida que sea posible”, afirmó Solana.

Consultado sobre la deuda tomada por Mauricio Macri y la postura de la gestión de Alberto Fernández, de pagarla pero con más plazos, Solana dijo que “la estafa la hizo la política argentina. En el caso del gobierno de Cambiemos, entendió que había que pedir un récord histórico de deuda y que comprometió, con vencimientos cortos, las posibilidades de desarrollo del país, a una tasa del 7%, que es récord en el mundo”.

“La única manera de enfrentar esto, es presentarse ante estos organismos con una propuesta racional, donde de última pagarás el interés y refinanciarás la deuda. Lo que no podés hacer es desconfiar, si planteás que la deuda es ilegítima, que no hay que pagarla, el default significa menos producción y esos países que integran el Fondo, te dejan de vender y de comprar, con lo cual en una economía cerrada, Argentina se va a destruir más todavía. Hay que avanzar en acuerdos racionales para Argentina y evitar el default”.

“Si se declara el default, se termina la importación y la exportación. La balanza de pagos y la entrada de dólares, desaparece el piso de desarrollo. Y si a eso le sumás que cerrás la frontera con la comercialización con el mundo, el panorama se va a engrosar. Hay que patear para adelante y hacerle pagar el costo político de esto a quienes nos trajeron a esta situación. Lo más triste de todo que quienes (Juntos por el Cambio) nos trajeron a esta situación, ganan la elección, esa es la paradoja de Argentina”.

