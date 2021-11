Personal de Niñez y Adolescencia en estado de alerta y movilización

Compartir esta noticia:











El viernes 29 de octubre realizaron una asamblea, reclamaron por mejoras en las condiciones laborales y elevaron una nota a las autoridades. Ante la falta de respuestas, continúan con el plan de lucha.

Ayer la Asociación de Trabajadores del Estado informó que el personal de la Subsecretaría que conduce Juan Pablo Bonino se declaró en estado de alerta y movilización.

Durante el pedido recordaron que cada una de las reparticiones interviene con personas que presentan vulneración de sus derechos y están implicadas en situaciones sociales y familiares complejas.









Entre ellas citaron a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran institucionalizados en dispositivos de residencia, adolescentes en conflicto con la ley penal, niños, niñas y adolescentes que han sufrido situaciones de violencia familiar, personas con discapacidad y adultos mayores, con quienes se llevan a cabo tareas de prevención y asistencia a los fines de restituir derechos sociales.

No obstante la gravedad y sensibilidad que revisten las situaciones que se abordan, los trabajadores y trabajadoras que conformamos los equipos profesionales: de psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, y operadores y operadoras comunitarias no cuentan con una rama profesional dentro de la ley 643 que jerarquice su tarea y la responsabilidad que conlleva su ejecución en cada área, siendo considerados personal administrativo. “Esto implica que no se contemple un régimen previsional diferencial, un régimen especial de licencias anuales, ni el riesgo psicofisico que conlleva la ejecución de las tareas”, sostuvieron.

“A partir de estas condiciones laborales, se evidencia el desgaste psicofisico que impacta en la salud integral y que por añadidura repercute directamente en el ejercicio de las funciones profesionales y técnicas que se llevan a cabo y en la prestación de servicios”, precisaron.

En la asamblea, también solicitaron licencias especiales, pase a planta de monotributistas, jubilación anticipada y pago de adicionales.

