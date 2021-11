Síndrome Urémico Hemolítico: alerta, te puede llevar a un trasplante de riñón

Compartir esta noticia:











El Gobierno de La Pampa cerró este viernes la Capacitación sobre Síndrome Urémico Hemolítico d de la que participaron el Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, SENASA, Colegio de Veterinarias, INTA y la Facultad de Ciencias Veterinarias.

“Es una patología que tiene muchos factores de riesgo. Desde la Provincia se aborda y se previene desde la Mesa de Zoonosis Provincial, conformada por instituciones que tienen injerencia en toda la cadena”, explicó Noelia Kappe, de la Dirección de Epidemiología de La Pampa.









“La Pampa está entre las provincias que tienen los niveles más altos en incidencia de casos, hay un promedio de seis casos por año. Esta es una provincia que tiene muy buena vigilancia sobre cada caso, que en general requieren internación, están todos registrados”, añadió.

El SUH “es una bacteria que está en el tracto digestivo de los animales y en especial de ganado vacuno. Los adultos pueden ser portadores de la bacteria, sin tener síntomas, o una diarrea acuosa y por lo general sanguinolenta, y por el deficiente lavado de manos se lo puede transferir a niños, que es donde se desarrolla la enfermedad”, advirtió.

La bacteria “es la principal causa de insuficiencia renal con altas consecuencias en la vida porque muchos de esos niños necesitan diálisis y algunos de ellos son los que necesitan un trasplante renal. Las consecuencias son graves”, alertó.

Prevención

Kappe dijo que “hay que trabajar en toda la cadena, no solo lo que tiene que hacer la familia en su casa. Para disminuir estos factores de riesgo se empieza a trabajar en el frigorífico y cuando llega a la casa, no hay que usar los mismos utensilios para manipular la carne cruda y luego para cortar verduras que se vaya a consumir cruda”

Recomendó “lavar bien la tabla, los cuchillos, lavar bien las verduras con agua potable y clorada” y prestarle especial atención a “la cocción de la carne, más si es picada, hay que asegurarse que esté bien cocida, no darles chacinados a niños y niñas hasta los seis años. Si se está en el ámbito rural, no llevar la enfermedad en los zapatos, en la ropa, luego de trabajar con animales”, finalizó.

¿Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico?

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, caracterizada por daño agudo de los riñones, asociado a alteraciones en las células de la sangre: trombocitopenia (reducción de plaquetas, necesarias para formar los coágulos) y anemia (causada por ruptura anormal de glóbulos rojos).

Pueden asociarse vómitos, irritabilidad y, en algunos casos, convulsiones (como parte de un compromiso neurológico de grado variable). Siempre requiere hospitalización y puede llevar a la muerte.

Este cuadro es precedido por síntomas digestivos que se presentan durante la semana previa (diarrea o diarrea con sangre).

¿Cuál es la bacteria causante de la enfermedad?

Escherichia coli es el nombre dado a una gran familia de bacterias. Aunque la mayoría son inofensivas, algunos tipos de ellas pueden enfermarnos, como la E. coli productora de toxina Shiga. Ésta puede causar una diarrea sanguinolenta que, usualmente, se cura sola, pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños (Síndrome Urémico Hemolítico -o SUH-) y trastornos de coagulación en adultos (Púrpura Trombocitopénica Trombótica -o PTT-). La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquéllos que, por padecer otras enfermedades, tienen su sistema inmunológico deprimido.

¿Cuáles son los síntomas que presenta el SUH?

Se presenta a continuación de un cuadro de diarrea (generalmente con sangre), y puede acompañarse de fiebre, vómitos y dolor abdominal. Si el niño tiene disminución de la cantidad de orina y decaimiento, debe consultarse inmediatamente al centro de salud u hospital.

No se recomienda usar antibióticos. El uso de antibióticos sin indicación médica puede producir complicaciones y favorecer que aparezca el SUH.

Tampoco deben utilizarse bismuto, carbón, aspirinas o similares, antiespasmódicos, loperamida, ni probióticos en cuadros de diarrea aguda por el mismo motivo.

El período de incubación de la enfermedad es de 3 a 9 días.

¿Cómo se transmite STEC, la bacteria causante de SUH?

Se transmite a través de los alimentos, el agua y de persona a persona por el contacto con las manos.

También puede transmitirse por el contacto directo con animales y su materia fecal, y a través de aguas recreacionales.

¿En qué momento se produce la transmisión?

El tiempo transcurrido desde que la bacteria ingresa al organismo hasta que se producen los primeros síntomas puede variar entre 2 y 10 días, pero en general es de tres o cuatro días.

Si un niño o niña contrae la enfermedad, los profesionales de la salud formularán preguntas a sus padres o cuidadores sobre los alimentos que comieron y sobre las actividades que realizaron durante esos días, con el fin de conocer cuál fue la causa y prevenir nuevos casos.

Si existen restos de alimentos consumidos en ese período que se sospeche fueron la fuente de la infección, deben ser guardados y remitidos a las autoridades sanitarias para su estudio.

¿El SUH se puede transmitir entre las personas?

El SUH se transmite de persona a persona por el contacto con las manos.

Se puede transmitir por el contacto con otra persona enferma o con un portador de la bacteria que no lo está. Una persona con diarrea o con SUH puede continuar eliminando la bacteria a través de su materia fecal (transmisibilidad) hasta tres semanas o más en los niños y una semana en los adultos, luego del inicio de los síntomas. Esta eliminación en la materia fecal puede suceder en personas que tengan la infección por STEC, pero no hayan sufrido diarrea ni otros síntomas.

¿Qué alimentos pueden estar contaminados con esta bacteria?

Carne: La bacteria puede encontrarse en la superficie de la carne cruda y sus jugos, y de la carne picada y alimentos preparados con ella como hamburguesas, albóndigas, arrollados de carne, salame, y chorizos.

Frutas y verduras: Lechuga, repollo, espinacas, coles, brotes de soja y alfalfa y otros vegetales que se consumen crudos. Frutas sin lavar en especial las rastreras.

Leche sin pasteurizar y los productos lácteos elaborados a partir de ella, en especial los quesos blandos poco estacionados.

Alimentos cocidos y listos para consumir: La bacteria puede encontrarse en la superficie de cualquier alimento debido a su contaminación a través de las manos de quien lo prepara o consume, de utensilios o de alimentos crudos contaminados (ver contaminación cruzada).

El agua utilizada para beber y cocinar puede estar contaminada con STEC, cuando no proviene de una red y no recibe un tratamiento adecuado o las conexiones no son seguras.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios