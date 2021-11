Aumento de enfermedades de transmisión sexual: recuerdan la importancia del uso de preservativo

Compartir esta noticia:











Desde el Programa VIH de la Dirección de Epidemiología recordaron la necesidad de mantener los cuidados, luego de que se incrementaran en los últimos años las enfermedades de transmisión sexual.









Alejandra Corral y Claudia Avagnale trabajadoras sociales de la Dirección de Epidemiología, en el Programa VIH, participaron este viernes del lanzamiento del Concurso Provincial de Pintura Arte Positivo que convoca a artistas a presentar trabajos referidos a la temática VIH, como parte de una serie de actividades que se desplegaran en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

En diálogo con Plan B Noticias, destacaron la iniciativa y recordaron la importancia del uso de preservativo, campo de latex, a la hora de tener relaciones sexuales.

En referencia a la prevención, Carnevale recordó que en el marco de la pandemia de coronavirus, no se realizaron testeos. “Pero desde hace dos meses, los Centros de Salud tienen sus puertas abiertas y cuentan con el recurso humano y material para hacer testeos”, recordó.

“Las persona que quieren conocer su serología (estudio de sangre), lo único que tienen que hacer hoy es acercarse a un Centro de Salud y pedirlo”, agregó.

Corral destacó que “conocer la serología es importante porque el VIH es una enfermedad que puede no manifestarse y tiene que ver con haber estado expuesto a alguna situación de riesgo, en una relación sexual sin cuidado o protección y puede que esa persona, tenga VIH y no conoce su serología, al no haber presentación de síntoma. Pero es fácil conocerla, visitando los Centros de Salud”, agregó.

Además resaltó que “el VIH es una enfermedad que si está tratada a tiempo, no afecta a la vida de las personas. Hay que tener la prevención y el conocimiento para no exponer y exponerse a situaciones de riesgo. Hoy por hoy, una persona con VIH vive tranquilamente y con un buen tratamiento, puede no transmitir la enfermedad”.

Con una pandemia de por medio, recordaron que “como estrategia de cuidado, a las personas los inmunosuprimidas se les pidió no exponerse».

En referencia a otras enfermedades de transmisión sexual, Avagnale dijo que “se detectan más casos de sífilis y eso marca que no se usa el preservativo correctamente» y agregó que «lo que nosotros trabajamos desde la Dirección Nacional de Sida y la que la Provincia adhiere, es fomentar los puestos fijos de preservativos y que la información esté accesible, en los lugares donde circula la gente. Eso hace que haya cada vez más bocas abiertas, donde la gente puede retirar preservativos”.

Sobre la falta de campañas de concientización, señaló que «siempre se está como que no alcanzan las cosas, lo que si la provincia tiene dispenser de preservativos de forma gratuita, sostenida en el tiempo, desde hace muchos años y tanto la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Maternidad e Infancia, donde funcionan los programas de salud sexual y reproductiva, trabajan fuertemente en eso».

Por último, Alejandra Corral remarcó “hay que cuidarse con el uso del preservativo. Esta enfermedad afecta no solo a adolescentes, sino también a personas adultas. Debemos cuidarnos todos y todas”.

Las personas que quieran hacerse un test, pueden acercarse a cualquier centro de Salud y pedirlo. Es gratuito y confidencial.

