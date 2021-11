La Pampa bajo la mirada nacional: se renuevan tres bancas en el Senado y dos en Diputados

Compartir esta noticia:











Las cinco fuerzas que se presentaron a las PASO llegaron a la final de las generales de este domingo: aparecen dos propuestas antcapitalistas, una socialdemócrata, y el bifrentismo mayoritario del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.









Con una campaña electoral basada en alimentar el rechazo que ya existe en parte de la sociedad hacia el kirchnerismo, Juntos por el Cambio paseó a sus máximos referentes nacionales por La Pampa, considerada clave para “ponerle freno a Cristina”, “no ser Venezuela”, “los cinco senadores”, “reforma laboral”, algunas de las consignas que redituaron decenas de miles de votos en septiembre y con las que pretenden repetir el resultado en las generales de hoy.

Desde Horacio Rodríguez Larreta a Gerardo Morales, la alianza de derecha y centroderecha entre radicales, macristas, desarrollistas y federalistas, contó con la participación de Patricia Bullrich, Martín Tetaz, Martín Lousteau y el correntino Gustavo Valdés, para apuntalar las candidaturas de Daniel Kroneberger, Victoria Huala, Martín Maquieyra y Marecela Coli, las caras del triunfo del 12 de septiembre.

También supieron interpretar el malestar de la sociedad durante la pandemia y se erigieron en los referentes de la apertura económica, del dictado de clases y la apertura de las «fronteras» de La Pampa, cosechando gran parte de su apoyo en esa acertada lectura del clima social.

El oficialista Frente de Todos acusó el golpe y para las generales dejó las redes sociales cómo único método de campaña y optó por él cara a cara, las reuniones en los barrios con música, inflables y caminatas casi a diario.

El fantasma de un retiro de apoyo que viene del norte, se coló en la campaña con una licencia sorpresiva de la intendenta piquense Fernanda Alonso por dos semanas, se hizo visible el habitual y diario apoyo económico a los sectores vulnerables para que las personas puedan satisfacer sus necesidades esenciales, explotado a nivel nacional por JxC, que usó todos sus contactos para llegar a medios nacionales, y replicarlo como una de las muestras del “plan platita”.

El Gobierno anunció nuevas medidas económicas de apoyo a los sectores productivos, comerciales, continuó con la ejecución de obras públicas que hacen prever una recuperación en los próximos meses, recordó todo el esfuerzo en miles de millones destinados a distintos sectores económicos durante la pandemia y apeló a que los y las votantes no elijan esta vez a quienes hace tan solo dos años fueron en masa a sacar del Gobierno Nacional.

El Partido Socialista se muestra como una opción que se ubica en el medio de la grieta y propone impulsar un diálogo nacional para abordar los problemas económicos y sociales del país.

“Gane quien gane, hay desesperanza y no sabemos qué va a suceder el 15 de noviembre. Todos debemos ser más razonables, no debe ser tan difícil que dejen de mirarse el ombligo para empezar a dialogar como salir de la crisis”, pidió Luis Solana, cabeza de la lista de senadores, acompañado por Marina Vanini en diputados, que prácticamente no hicieron campaña publicitaria y recorrieron algunas localidades de La Pampa.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, donde confluyen el Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, Movimiento Socialista de los Trabajadores, es una de las dos fuerzas que rechaza de plano el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional: “este domingo tenes solo dos opciones, votar al FMI o votar el Frente de Izquierda”, resumió el dirigente estatal, Luciano González, que junto a Claudia Lupardo, encabezan las listas del FITU,

Además impulsan como propuesta de gobierno sus militancias actuales en el feminismo, el sindicalismo combativo y el ambientalismo.

El Movimiento al Socialismo es la otra opción antisistema de la izquierda autónoma que presenta su propia lista con Ayelén Pilcic candidata a diputada nacional y Maité Pérez García a senadora. Comparten el rechazo al pago de la deuda externa y proponen que ninguna persona tenga un salario inferior a los 100 mil pesos, una cifra que dista mucho del salario mínimo vital y móvil de $ 32.000 mensuales.

También coincide con el FIT en sus militancias en el feminismo y sindical, con un desarrollo mayoritario en General Pico.

Desde el 10 de diciembre, los nombres de los y las legisladoras nacionales cambiarán, ya que solo pueden renovar Martín Maquieyra, que va por su tercer mandato, y Ariel Rauschenberger, que busca el segundo. Quienes salen si o sí, más allá del resultado de las elecciones son la diputada Melina Delú, los senadores Juan Carlos Marino, Daniel Lovera y la senadora Norma Durango.

