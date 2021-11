Claudia Lupardo: “Queremos consolidarnos como tercera fuerza”

Compartir esta noticia:











La candidata a senadora por el Frente de Izquierda Unidad, Claudia Lupardo, se mostró confiada en que la izquierda pueda retener el caudal de votos obtenido en las PASO. Pidió tranquilidad a las fuerzas federales, luego de un incidente en Santa Isabel con el segundo candidato a senador, Gustavo Mrongowius.

En diálogo con Plan B, antes de votar en el establecimiento secundario Juan Ricardo Nervi, Claudia Lupardo afirmó que “la campaña ha sido bastante a pulmón, como siempre, tratando de fortalecer a nuestros colaboradores en el interior y a la gente que se viene acercando, dando también una lucha política en las redes, movilizándonos como podamos, en todos los lugares del país”.









“Estamos llamando a que todos expresen su voluntad en este día domingo. Esperando que todo vaya bien. Hasta ahora, los fiscales dicen que todo está bien, solo un pequeño incidente con un candidato nuestro en Santa Isabel, pero se resolvió rápidamente”, agregó.“Según nos contó, fue a votar, pero Gendarmería no lo dejaba entrar hasta no requisarle la mochila. Eso ya no va más y no podemos tener ese tipo de expresiones en democracia, además con un candidato”, dijo.

“Sobre todo, con nuestra fuerza, es un candidato como yo que luego va a fiscalizar. Es bastante engorrosa la situación, en un lugar alejado de la capital. Les pedimos un poco de calma a los que están de Gendarmería o la Policía”, dijo Claudia Lupardo. “No me contó más que eso, pero el comentario fue que le hicieron sacar hasta las medias”, criticó la candidata a senador por el Frente de Izquierda.

Consultada sobre las expectativas para estas elecciones”, dijo que nosotros seguimos luchando, no solo en consolidar esto de la tercera fuerza. El Frente de Izquierda Unidad se ha convertido en un desafío por el cual el 15 de noviembre, vamos a seguir estando en las calles. Pretendemos seguir manteniendo los votos en las elecciones de noviembre”, cerró.

