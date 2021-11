Daniel Bensusán: “Hemos llegado con las propuestas, la gente entendió que se votan legisladores por La Pampa”

Compartir esta noticia:











El primer candidato a senador por La Pampa, Daniel Bensusán, se mostró confiado en que el Frente de Todos pueda remontar el resultado adverso de las PASO. Criticó a la oposición nacional por acordarse ahora de La Pampa y recordó que en momentos difíciles, la gente acompañó al justicialismo.

Daniel Bensusán, primer candidato a senador por el Frente de Todos, votó esta mañana, en la Mesa 177 de la Escuela 74. “Estoy muy contento, muy feliz de todo lo que hemos hecho y de la responsabilidad que me ha dado el peronismo y el Frente de Todos, con muchas expectativas para el día de hoy”, dijo a Plan B.

Consultado sobre qué resultados se miran, Bensusán afirmó que “se mira toda la provincia. Hicimos un trabajo integral en toda la provincia, muy bueno y hemos recorrido cada barrio de cada localidad. Realmente, el acompañamiento que hemos tenido de toda la militancia y grupos de jóvenes, que han ido a barrios que a veces no hemos llegado ha sido muy bueno. La verdad es que muy contentos de este mes y medio de campaña que hemos tenido”.

– ¿Se puede dar una remontada como el 2017?

– Estoy convencido. Por lo que me dice la gente y por lo que charlamos con cada vecino que vamos, donde llevábamos las propuestas y escuchábamos sus inquietudes, la respuestas fueron muy buenas y la manifestación del acompañamiento fue enorme. Tengo muchas expectativas para el resultado de hoy.









-¿Cuáles fueron las mayores inquietudes de los vecinos?

– Llevar al Congreso Nacional y ayudar a las políticas públicas para bajar la inflación, generar fuentes de trabajo y que nuestros jóvenes puedan estudiar en la Universidad Pública y Gratuita de La Pampa. Son parte de los ejes de campaña y propuestas concretas que tenemos y estamos trabajando, para llevar al Congreso Nacional. Del otro lado, no he escuchado demasiadas propuestas.

– La elección de la provincia está siendo elegida por todo el país…

– Se ha generado una expectativa diferente. Está bueno que muchos dirigentes nacionales se acuerden de La Pampa, que la conocían cuando iban al sur. Dicho ellos mismos, que no les interesaba La Pampa, porque electoralmente, no era una provincia con gran caudal electoral. Ahora muchos dirigentes nacionales de la oposición la descubrieron, bienvenidos sean. Pero la verdad es que creo que La Pampa va a seguir manteniendo el rumbo político que tiene del 83 a esta parte. El pampeano y la pampeana saben que en los momentos difíciles, siempre ha votado a candidatos del justicialismo, del Frente de Todos para salir adelante, para interpretar la realidad y las políticas públicas y las políticas de Estado que son tan necesarias en este momento.

– ¿Recordás otras campañas legislativas con este ímpetu de participar y que se han dicho de todo?

– En otras elecciones me tocó estar del otro lado, de apoderado o logística. Es la primera vez que me toca ser candidato y uno ve la diferencia de recorrer los barrios y estar con vecinos y vecinas, algo que no han hecho todos, por lo menos no lo he visto. De parte nuestra, agotamos hasta el último minuto para charlar con cada vecino y vecina de La Pampa, que nos conozca, para que sepan qué opinamos y que los debates no sean los temas nacionales que nos quieren imponer los medios hegemónicos nacionales, sino que sean debates pampeanos lo que necesita La Pampa para salir y a través del Congreso Nacional y que sean leyes nacionales para toda la Argentina, pero principalmente llevando este modelo de gestión que tenemos en la provincia de La Pampa y que esas políticas públicas de desarrollo y crecimiento, podamos llevarlas al Congreso, para mejorar La Pampa y la Provincia.

– ¿Cómo está la relación con Carlos Verna?

– Bien, muy bien.

– ¿Cómo se vota hoy, qué pensás?

– En la elección de septiembre recién estábamos saliendo de la pandemia y la gente todavía estaba con cierto enojo y dolor por lo que habíamos pasado. La pandemia fue una realidad que nos superó a todos a nivel mundial. Creo que hoy, hemos llegado mejor con las propuestas a la gente y entendió que se eligen legisladores nacionales por La Pampa, para representar a los pampeanos y no para representar intereses personales de Capital Federal.

– ¿Qué pasa el 15?

– Veremos el resultado y en función de eso, veremos qué pasa.

