Denunciaron graves irregularidades con las boletas del FIT en Jujuy: las cambian por las de las PASO

La referente de la Izquierda y primera candidata a Diputada Nacional por la CIudad del FIT, sostuvo que se están produciendo varias irregularidades con las boletas de su espacio en Jujuy, gobernada por Gerardo Morales.

La candidata a diputada porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman emitió su voto en el Colegio Don Bosco, ubicado en el barrio de Monserrat. Al ser consultada luego del sufragio, destacó: “Estamos culminando una campaña enorme. Fuimos tercera fuerza nacional en las PASO con todo lo que eso significa”.









Al mismo tiempo, que denunció irregularidades en la provincia de Jujuy. Además de los ataques antisemitas que sufrió la publicidad callejera de la abogada de Derechos Humanos, a manos de militantes de la fuerza políticaLibertad Avanza: “debo aclarar que hay un tema que nos está preocupando mucho en el día de hoy, qué es precisamente la situación en la provincia de Jujuy donde aparecen estas trampas a las cuales ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas el gobernador Gerardo Morales”, cuenta Bregman

Repudiable accionar en Jujuy: cambiaron las boletas del Frente de Izquierda y ponen las de las PASO. Mucho hablar de «fiesta de la democracia» pero ocurren estas cosas.

Todos deben rechazar este nuevo ataque del gobernador Morales. https://t.co/KLcdbV3t8l — Myriam Bregman (@myriambregman) November 14, 2021

“Están cambiando las boletas del Frente de Izquierda y aparecen las boletas de las PASO no las boletas de esta elección, así que estamos preparando la denuncia para presentar en la justicia electoral porque nos parece inadmisible”, agrega y concluye: “además ya escuché a tantos dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen que esto es una fiesta de la democracia. No hay fiesta de la democracia cuando hay un gobernador que escribe que no vienes atando permanentemente y que hoy nos encontramos con esta trampa inadmisible y muy grave y vamos a exigir que se reconozcan”.

