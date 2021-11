El FIT Unidad denunció hostigamiento en Santa Isabel: “me revisaron hasta las medias”

Compartir esta noticia:











El segundo candidato a senador por el Frente de Izquierda Unidad, Gustavo Mrongowius, denunció hostigamiento por parte de las fuerzas federales en Santa Isabel.

En un audio difundido, señaló que fue a votar en la localidad del oeste pampeano y “le revisaron hasta las medias”.

Según denunció, personal de Gendarmería no lo quería dejar pasar con las boletas de la alianza electoral, necesarias para los comicios.









“Acá en Santa Isabel, a la entrada del colegio, me pararon y me dijeron que tenía que dejar mi mochila con las boletas. El personal del Ejército me revisó hasta las medias. A los demás no les pasó lo mismo, pero es así”, dijo, en referencia a otras autoridades de mesa que sí pasaron con sus mochilas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios