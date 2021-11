Mariano Fernández: “En Santa Rosa traspiramos la camiseta y el resultado está a la vista”

Compartir esta noticia:











El vicegobernador llegó a la sede del PJ y fue uno de los primeros en hablar con la prensa luego de conocerse la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas. Destacó la campaña que se hizo en Santa Rosa para revertir el resultado de las PASO, dejó en claro que la dirigencia en el norte no estuvo a la altura de la militancia, y consideró que lo nacional repercutió en la elección.









Mariano Fernández reivindicó la militancia «sobre todo de Santa Rosa» donde el Frente de Todos recuperó votos y logró dar vuelta la elección, aunque a nivel provincial el resultado fue adverso y el justicialismo perdió dos bancas en el Senado y otra en diputados.

“Como decimos en el fútbol, no me gusta perder, pero siento que desde mi ciudad traspiramos la camiseta, los resultados están a la vista. Por supuesto que me hubiese ganar por goleada, no alcanzó en toda la provincia pero no tiene que ver para ir con el dedo acusador con nadie”, dijo el vicegobernador.

“Esto nos sirve para no bajar los brazos y que en 2023 volvamos a ser gobierno en la Provincia, que así va a ser. Esta es una elección de medio término que la sabíamos adversa, no solo de las PASO sino de ahora, y hay que tener la humildad necesaria para reconocer el resultado”, consideró.

Frente a esto, planteó que “es un momento para estar junto a los militantes en el partido”

Siguiendo con la metáfora futbolística ¿en el norte jugaron con uno menos?

-No se. Valoro la militancia que si traspiró la camisera a pesar de todo. Cada dirigente es responsable de su cuota parte. Nadie es más importante que el peronismo. También lo Nacional incidió en La Pampa y a veces contra eso no se puede. Pero lo que aprendí es que cada uno se tiene que hacer responsable, en las buenas y en las malas.

Mañana (por el lunes) tiene que haber cambios en el gobierno?

-Tiene que haber cambios en convencer a la sociedad que el mejor camino es el justicialismo al frente de La Pampa, y a nivel Nacional tendrán que hacer su cuenta. La inflación y lo salarial repercuten electoralmente y más en una elección de medio término.

¿Es exagerado decir que corre peligro la gobernabilidad?

-Esperemos que no, que la oposición esté a la altura de las circunstancias. El justicialismo cuando fue oposición a nivel nacional siempre trató de ser una oposición constructiva, más allá de las diferencias que puedan haber en el Congreso, y respetando la voluntad popular de un presidente electo por toda la nación argentina.

