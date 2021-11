Sergio Ziliotto: “Quiero revalorizar a la mlitancia que se puso al frente de la elección”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto agradeció el trabajo militante en Santa Rosa, 25 de Mayo y localidades del interior provincial y afirmó que no se logró provincializar la elección para dar vuelta el resultado.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, agradeció el esfuerzo de la militancia y resaltó que “hubo un marco de participación como lo habíamos previsto y hemos incrementado considerablemente la cantidad de personas que fueron a votar y las urnas hablaron”, dijo en conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista.

“Quienes amamos la democracia, debemos respetar el voto popular. Hoy no nos ha tocado ganar, pero tenemos muchísimas cosas por las cuales festejar: en primer lugar, la participación de la militancia, ese amor, esa mística, esa lealtad, ese compromiso, ese sentido de pertenencia con la ideología peronista, nos permitió en La Pampa recuperar más de 15.000 votos, después de las elecciones del 12 de septiembre, donde no pudimos desarrollar el trabajo militante de ir a tocar el timbre a pampeanas y pampeanos. Por eso, nos queda un balance altamente positivo”, resaltó el mandatario provincial.









“Lamentablemente, no pudimos lograr lo que nos hubiera dado el triunfo: provincializar la elección. Claramente, la gente votó nuevamente con bronca. Nos costó que la gente piense un poco más en lo que viene, que no tenga dudas que será mejor e hizo un análisis en base a lo que le tocó vivir”, evaluó Ziliotto.

“No es fácil lo que le tocó vivir a la gente. La historia nos dará el lugar que corresponde a quienes tuvimos que gobernar en época de pandemia. Son las reglas de la democracia y en eso, quiero reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio. Hubo una decisión mayoritaria del pueblo pampeano que meritó una elección nacional y a la que nosotros nos costó provincializar: pone en cada uno de los balances de la sociedad, lo que le ha dado cada gobierno provincial, municipal, apostando siempre a cuidarnos”, dijo Ziliotto.

“Si tenemos que analizar, uno de los principales motivos de la derrota es no provincializar la elección, que mirara los objetivos de los candidatos, pero respetamos el mensaje de las urnas y que nos dice que hay que seguir trabajando. Mañana a primera hora, pondremos mayor compromiso en la gestión y que falta muchísimo, que estamos recorriendo un camino hacia la reactivación de la economía, una provincia desarrollada, cada vez más inclusiva, donde haya más igualdad de oportunidades y eso, no tengo ninguna dudas, que el pueblo de La Pampa se lo ha confiado y se lo confiará al peronismo. No tengo ninguna duda que si en esta elección se elegían cargos provinciales y municipales, hoy estaríamos festejando”, dijo el gobernador.

“Como dije hoy, agradezco a la militancia que nos sigue acompañando, a pesar de todo: a la militancia de Santa Rosa, de 25 de Mayo, lugares en donde nos tocó dar vuelta la elección, demostrando que se podía. Pero también la militancia de cada una de las localidades que dieron absolutamente todo, pero no alcanzó. Por eso, quiero revalorizar a la mlitancia que se puso al frente de la elección y que en menos de dos meses, logró recuperar 16.000 votos”, cerró Sergio Ziliotto.

