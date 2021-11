Solana: “Uno de nuestros objetivos es ser la tercera fuerza”

Compartir esta noticia:











El candidato a senador por el Partido Socialista, Luis Solana, votó en la mesa 287 en el Colegio Edgar Morisoli. Destacó que es una elección muy polarizada.

Solana comentó que “fue una campaña de muchísimo esfuerzo pusimos todo lo que estaba en nuestro alcance para lograr terciar en el marco de una elección muy polarizada”.









Resaltó que el deseo que tiene es que “sea una linda jornada, el día va a acompañar y que participe más gente que en las PASO”.

Además, pidió “humildad a los que le toque ganar, que los triunfos sean moderados que no hay mucho para festejar ya que tenemos un país muy complejo para delante, con desafíos enormes que van a requerir, acuerdo políticos, diálogos y muchísima humildad.

-¿Qué información manejas hasta ahora?

-Por ahora nada. Esperemos que a las 15 o 16 horas ya podamos tener alguna información del devenir de la elección, igualmente nunca creímos mucho en las mediciones, hay que esperar que abran las urnas y será un escrutinio muy rápido ya que son sólo dos categorías.

-¿Para que esta el socialismo en esta elección?

-Yo creo que tenemos que lograr ser la tercera fuerza, ese es uno de los objetivos deseados, que no es difícil, pero que tampoco es fácil y nos parece que aportar la cordura que ha faltado. Uno ve un país que niega a otro país y así no vamos a ningún lado, los resultados lo tenemos a la vista, es un encadenado de fracaso tras fracaso, Me parece que el socialismo hace su aporte en esta cordura que le hace falta a la política, en sensatez, en bajar un poco los decibeles y mirar un camino común.

