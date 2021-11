Varinia Marín: “es una elección muy polarizada, creo que vamos a remontar muchos votos y esperemos que alcance”

Compartir esta noticia:











La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos se mostró conforme con el trabajo realizado durante la campaña electoral. “Estoy confiada en el trabajo digno que hicimos”, afirmó y descartó, en el caso de que el Frente de Todos logre remontar el resultado de las PASO, que la oposición denuncie fraude.

Varinia Marín, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, votó esta mañana, pasadas las 10 horas en el Colegio Juan Ricardo Nervi, ubicado en Valerga 285 de la capital pampeana.









“Las expectativas son buenas y somos optimistas. Sabemos que mucha gente más se va a acercar a votar, en una elección que es muy polarizada. Hasta ahora, la información que tenemos, es que todo se desarrolla con normalidad en toda la provincia”, dijo a Plan B.

“Según la información que tenemos de nuestros fiscales, ha votado más gente que en las PASO y que todo está en orden. ¿Cómo me imagino el día de mañana? Primero hay que atravesar el día de hoy y estoy ansiosa. Espero, estoy confiada en el trabajo digno que hicimos y en nuestra militancia que sí supo estar a la altura de esta campaña. Somos optimistas”, resaltó Marín.

– Recién el gobernador dijo que la gente tiene que pensar en el futuro y pensar en la provincia antes de emitir el voto, ¿Coincide?

– Si, por supuesto, cada vez que uno viene a votar, en cualquier elección, tiene que pensar lo que espera y lo que quiere y votar para lograr que el país, la provincia, la ciudad, lo que uno esté votando, se parezca más a lo que uno piensa. Es el momento de poder decidir y la posibilidad para elegir.

– ¿Cree que si se logra la remontada que espera el Frente de Todos, desde la oposición agiten el tema del fraude?

– La verdad que no lo sé, pero no lo creo y menos en La Pampa, donde siempre hemos tenido elecciones ordenadas, con fiscales. Somos pocos y es fácil controlar. Espero de todo corazón que no, de ningún lado.

– Hoy es elecciones, a partir de mañana, es pensar en cómo trabajar a nivel nacional…

– Sí, en este caso soy candidata, pero siempre estamos antes de una elección en el trabajo que sigue, que siempre es defendiendo los intereses del pueblo pampeano, en cada lugar que nos toque a cada uno. Es una elección muy polarizada, creo que vamos a remontar muchos votos y esperemos que alcance, somos optimistas.

– ¿Saben a qué hora más o menos habrá una proyección?

– Depende de cuan polarizada esté la elección. Supongo que después de las 8 o 9 de la noche, vamos a tener algún resalto. Sobre todo, porque no podemos manejarnos ni con boca de urna, ni con nada.

– ¿Se habilita la sede del Partido Justicialista? En las PASO había más restricciones…

– Creo que sí. No hablé todavía con quienes organizaron la campaña en este día, pero es natural para nosotros ir al Partido a conocer los resultados. Sabiendo que la situación sanitaria es otra, probablemente la gente vaya naturalmente ahí.

