Ariel Rauschenberger: “me siento tranquilo, dejé todo en la campaña”

El diputado nacional del PJ, Ariel Rauschenberger, hizo un balance de las elecciones a través de las redes sociales y agradeció a las y los militantes, por el esfuerzo puesto en esta campaña electoral.

“Quiero agradecer de manera infinita a cada uno y a cada una de ustedes, las y los militantes, las y los pampeanos que me han acompañado y han acompañado al Frente de Todos”, dijo.

“Hoy nos tocó perder. Quiero decir que estoy triste por la derrota pero tengo confianza en la gente y tengo confianza en que esto nos va a ayudar a revisarnos y a buscar ser mejores”, agregó.









“En lo particular estoy muy emocionado por que trabajé mucho pero mucho durante estos 4 años como diputado para defener nuestros intereses y nuestras necesidades, para establecer puentes y traer obras a las ciudades y los pueblos, para mejorar la vida y las condiciones de las y los pampeanos en cada rincón de La Pampa. Todo mi esfuerzo fue por el hecho de honrar la responsabilidad que el pueblo pampeano me dio en 2017”, escribió en Facebook.

“Estoy muy contento por que desde mi lugar pude ayudar a mi provincia y sobre todo pude ayudar a muchos pueblos sin importar el color político de sus intendentes, por que así debe ser. Los dirigentes políticos estamos para atender, para defender y ayudar a cada una y a cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Tenemos que seguir el camino de construir una provincia apostando al diálogo y a la unidad en la diferencia de pensamientos para poder representar a cada persona que vive en nuestro suelo pampeano”, señaló.

“Por otro lado me siento tranquilo por que dejé todo lo que tenía en la campaña y dejé todo lo que tenía como diputado nacional para cumplir con las pampeanos y las pampeanas. No me guardé nada, trabajé de manera incansable, con honestidad, desde el diálogo, con el Gobernador, con los intendentes, con todos, pero por sobre todas las cosas trabajé con la gente y esa sensación de estar cerca me la voy a llevar para toda la vida. Todo esto es lo que hoy me deja tranquilo”, afirmó.

“Por último, quiero decir que esto no termina acá, yo voy a seguir trabajando para mi provincia esté en el lugar que me toque estar, voy a seguir trabajando para cada pampeano y para cada pampeana.

Mi compromiso con el pueblo pampeano seguirá intacto.

Gracias pampeanas, gracias pampeanos”, cerró el legislador.

