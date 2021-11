Ariel Rojas: “hay varios sectores que no nos sentimos tan parte de este gobierno”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial Ariel Rojas le dijo a Plan B noticias que “se cometieron muchos errores” y aseguró que “desde hace tiempo no se está llegando a la gente, no se llega a colmar las expectativas que generó este frente en 2019”.









“Hay varios sectores que no nos sentimos tan parte de este gobierno. Se hace difícil llevar un aporte, una idea, y de esa manera va cerrándose y haciendo que la gente vea ese cerramiento del Gobierno”, describió.

Pidió seguir trabajando y “sentar en una mesa aquellas mujeres, a aquellos hombres que en algún momento pensamos en conformar un frente para gobernar, no un frente electoral, que en dos oportunidades se pensó en hacer casi en soledad”.

“Hemos manifestado que hay situaciones en la que nos sentimos alejados, no del todo parte, como se pensó en 2019”, añadió.

Análisis

El exintendente de Toay, integrante de Compromiso Peronista, le dijo a Plan B que el oficialismo tiene “que hacer un profundo análisis sobre todo lo que manifestó la sociedad pampeana en dos oportunidades”.

Aclaró que habla a título personal: “en las PASO se subestimó mucho el resultado, se hizo de cuenta que no pasaba nada, pero a la vez se cambió de estrategia y se pensó que así se podía conquistar el voto en la general”.

“Desde hace un tiempo no se está llegando a la gente, al menos a colmar las expectativas que se generaron cuando se conformó este frente en 2019. En distintas oportunidades la gente va transmitiendo su opinión, lo que pasa, lo que sucede. Hay un malestar que venimos manifestando hace un tiempo”, destacó.

“Me parece que pensar en una sola causa de la derrota es un error. Son varios los factores que llevaron a esta derrota, Es innegable que hay una situación económica que nos afecta en la provincia, que nos pasó una pandemia, pero, hay cuestiones que tienen que ver con la política, con las acciones, por ejemplo, apoyar las medidas del campo, no poder abrirse y escuchar más a la gente”, dijo Ariel Rojas.

– ¿Dejaron personas de lado?

– Pensar en que la culpa es de Verna, me parece que sería un análisis muy sesgado. Sería muy errado. Hay otros responsables, otros factores que llevaron a una derrota después de tantos años. Hace un tiempo el Gobernador dijo que plebiscitaba la gestión, lo volvió a decir, y ahora dijo que no supimos provincializar la gestión, Se merece un análisis más profundo y una autocrítica para llegar con soluciones a la gente.

– ¿Qué van a hacer?

– Yo lo siento, con mucha tristeza, con mucho dolor. Hay que interpretar que la sociedad no está conforme, que la está pasando muy mal, que las soluciones no llegan, que hay sectores a los que no se está pudiendo acercar, hay que corregir de inmediato y ojalá seamos parte de eso,

– ¿Se puede repetir el resultado en 2023?

– La gente sabe bien lo que elige, tiene bien en claro que votó legisladores y legisladoras nacionales, cuando es por ejecutivos, cambia totalmente. Hay que pensar que juntos por el Cambio ganó esta elección, en el 2023 no es por ahí. Son elecciones distintas, siempre son difíciles y en esta oportunidad lo fueron mucho más. Creo que en el 2023 va a ser distinta la situación.

– ¿Hubo un voto anti K que se expresó ayer?

– No sabría decirte cuánto, cuantas personas fueron, pero hay un sector que seguramente es anti K – finalizó.

