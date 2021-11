En la plaza, se adelantó el carnaval

Compartir esta noticia:











El triunfo de Juntos por el Cambio se vivió a pura fiesta: música, baile, cánticos y “nieve” carnavalesca. Una juventud con su propia impronta y con lugares de poder en el Congreso de la Nación y en la Legislatura.









Sobranron los motivos: le ganaron al oficialismo por primera vez desde 1983 una elección a senadores; y por segunda vez, una elección a diputados nacionales.

Pasaron los 101 mil votos y aumentaron en ocho mil la performance de las PASO del 12 de septiembre.

Se impusieron en el norte de la provincia y cambiaron una lógica en la que Santa Rosa estaba en disputa, pero siempre había que esperar los votos que venían de Pico.

Y dos de los principales valores, mantuvieron la unidad y promocionaron a jóvenes, que a su vez, introducen a la arena política a sus pares en medio de históricos dirigentes que cada vez que pueden reclaman para sí el primer lugar de la lista.

Y todo eso fue parte de la fiesta.

“Vicky”

Los dos cabezas de lista no son de Santa Rosa, pero la capital provincial tenía el talismán de la alianza opositora: una joven empleada municipal que era desconocida pero no una desconocedora de los temas de la juventud y la provincia. La espera no se hizo larga porque las juventudes del PRO y de la UCR bailaron al son de “Vicky senadora, Vicky senadora” mientras los mayores bañaban a todas las personas con nieve.

Si Daniel y Martín no llegaban, la fiesta no se hubiera visto empañada: con Victoria Huala la juventud de Juntos por el Cambio ganó la calle, la tiñó con su propia impronta, sus consignas y el empuje típico de la edad, una característica de la que carecía ese sector político.

Y la senadora electa no asumió la postura del cargo que le viene a partir del 10 de diciembre: fue una de las más entusiastas a la hora de saltar, gritar y bailar. Hasta dieron su “vuelta olímpica” a la plaza con banderas y remeras que afirmaban “hicimos historia”. Y a la cabeza, iban las dos jóvenes mujeres con representacaión institucional, la propia Huala y la diputada provincial, Agustina García.

“Con La Pampa no, con La Pampa no, kichnerista, con La Pampa no”, cantaba otro grupo de jóvenes, entre los que se encontraba el presidente de la JPRO Nacional, Martín César, en el escenario de “la Glorieta” de la Plaza.

Centralidad

A las 22:10 él y la joven que se intercambiaban el micrófono anunciaron la llegada de Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra, luego de festejar en General Pico, la ciudad donde sacaron la diferencia irremontable para el triunfo provincial.

Ingresaron por la esquina de Gil y San Martín y tardaron unos 10 minutos en llegar al escenario: un abrazo, una selfie, una arenga, les alargó el camino.

Ya en el escenario, Huala siguió cosechando las miradas y las preferencias de la militancia. Hizo el discurso más corto, pero no perdió la centralidad.

Martín Maquieyra no ocultó su alegría, se subió a la pared contorno de La Glorieta y gritó “vieron que se podía”, consiguiendo el clásico “si se puede, si se puede” como respuesta. Agradeció, arengó, y anunció que el resultado electoral de hoy permite soñar con un triunfo en 2023.

Daniel Kroneberger fue el último orador, ya que Coli permaneció en 25 de Mayo, motivo que hoy la excusa, pero su ausencia no fue notoria, ya que no estuvo en la mayoría de los actos públicos de la Alianza Juntos por el Cambio.

“El Ruso” se emocionó, dedicó la victoria a su madre y a su padre “que se llevó el covid”, a la militancia y le puso nombre a los motivos del triunfo: “la gente quiere trabajo y producción”. También mencionó las políticas económicas y nacionales y no se privó del ya clásico “gobiernan desde 1983”, dedicado al peronismo, que ha ganado una a una todas las elecciones ejecutivas provinciales hasta el momento.

Se prometieron unidad, proyecto y la elaboración de propuestas “para la gestión”. Pero para, la interna por la gobernación y la elaboración de un plan de gobierno, les queda tiempo: hoy en JxC todos fue alegría.

