Homicidio de Norberto Martín: “cuando este tipo llamó por el secuestro, fui la última que escuchó la voz de mi papá”

“Que no salga, que en los 10 años que le quedan, que se muera, que sea un viejo choto”, le sale a Magalí en medio del dolor por la posibilidad de que el secuestrador y asesino de su padre pueda acceder a las salidas transitorias.A 15 años de la condena, la justicia federal debe tomar una decisión en los próximos días.

Desde hace más de 10 días la familia de Norberto Martín comenzó a revivir los momentos trágicos por el secuestro y homicidio del hacendado pampeano en la localidad de Doblas.









“Quién nos asegura que no va a volver a matar, que no me lo voy a cruzar en la calle”, se pregunta Magalí, una de las dos hijas mujeres, que tienen un hermano varón que vive en Doblas, donde fijaría domicilio el homicida.

“A mi hermana la llaman para notificarle de las posibles salidas transitorias, ahí me enteré de que habían aplaudido a un asesino que mató a dos personas, uno en Lucila del Mar, y a mi padre lo torturó, lo mató, de una manera muy cínica. Es un asesino y todos tienen que saber que es muy peligroso”, cuenta en relación con una noticia que difundió la UNLPa en la que se inform que Cóccaro Retamar es el primer egresado de una carrera corta de un penal pampeano.

“Él quiere volver a la misma casa de Doblas que queda a dos cuadras de la casa de mi hermano, que es la casa de la familia. El pueblo no lo quiere ahí, es algo muy injusto, queremos que nos den la certeza de que no va a salir. Le dieron perpetua, es reincidente, qué quieren, que mate a otra familia, que destruya a otra familia”, dijo en declaraciones al programa Uno por Semana que se emite los sábados de 9 a 11:30 por LU 100.

“Mató a mi papá y nos mató en vida a nosotros también, porque nosotros sufrimos muchísimo, es algo muy triste. El 16 de marzo de 2007 decidimos venirnos a Santa Rosa porque no queríamos estar en Doblas donde mataron a mi papá. Hoy vive allá mi hermano, mi hermana en Abramo y mi mamá y yo en Santa Rosa”, contó.

“Cuando este tipo llamó que lo habían secuestrado, yo atendí el teléfono y fui la última que escuchó a mi papá. A los cuatro días lo encontraron en una bolsa negra, es un horror”, recordó.

– ¿Cómo fue vivir todos estos años?

– Fue muy difícil, mi mamá estuvo internada en IMAGO, yo con psiquiátrica, con psicólogo, también tuve tentativas, esto para mí es muy injusto, poder pensar que él pueda tener salidas transitorias y encontrármelo en la calle ¿Quién nos va a cuidar? Le punza la garganta y para no ensuciarse las manos, le pone una bolsa en la cabeza, es algo horrible, qué gente va a poder convivir con ese tipo. Tiene derecho a salir, lo sabemos, pero nosotros como víctimas tenemos derecho a decir que no salga, que cumpla lo que tiene que cumplir. Ese hombre por más que tenga título universitario, no se recupera más.

– ¿Cómo llegó a Doblas?

– Él no es de Doblas, la señora lo conoce en la cárcel y lo lleva al pueblo. Estuvo un año y ahí mató a mi papá. Pedimos que la justicia no escuche, tiene un montón de cosas para quedarse en la cárcel, dicen que tiene buena conducta, pero ¿quién nos va a asegurar que no va a hacer lo mismo, que no lo vamos a cruzar de nuevo y que no nos va a hacer nada? Tenemos mucho miedo. Es un asesino muy peligroso, es uno de los hermanos de los Doce apóstoles del penal de Sierra Chica. Tiene una familia asesina, ya no se recupera.

– ¿Cómo están ustedes hoy?

– Mi mamá ahora está muy fuerte, pero la pasamos muy mal… le mataron a su esposo. Mi hermano está mal, con miedo, mi hermana también. Es mucho sufrimiento esto… Si me lo cruzo, ¿qué hago?, corro, ¿qué voy a hacer si me lo cruzo?, ¿si salgo a trabajar, si saco el auto y justo pasa caminando?, es muy horrible, otra vez se remueve todo esto. Yo tenía 13 años, mi familia nunca me ocultó lo que estaba pasando, cómo lo mató, lo agradezco, pero a mi edad… seguí acá en santa rosa en un colegio.

Estamos viviendo en un mundo del revés, no me querían recibir en un colegio de Santa Rosa porque yo iba a ser una chica problemática, yo no maté a nadie, y a este tipo lo aplauden ahora que se recibe. ¿Cómo, cómo van a aplaudir a este asesino?

Tenemos derecho de seguir con nuestra vida, tuvimos que seguir, luchar, tratar de estar bien, trabajar para poder salir adelante, y este tipo está encerrado pensando con un montón de tiempo para hacerlo, quién nos asegura que no va a volver a matar.

En su momento yo me fui de Doblas, por qué me tuve que ir si yo no hice nada, por qué tuve que dejar a mis amigos, mi tente, es totalmente injusto. Yo no podía ver a su mujer, a su hija, él tendría que estar en una cárcel de máxima seguridad y lo trajeron acá porque la familia está en La Pampa y tiene que estar con ella, todos los derechos tiene, y nosotros estamos acá con miedo, con tristeza, con angustia.

Qué van a hacer, me van a contratar un guardia las 24 horas…, pero ni siquiera eso, porque voy a vivir con terror.

– Es un momento muy difícil, pero lamentablemente si no sale ahora, sale en 10 años…

– Que cumpla lo que le corresponde y que esté… miré, que en los 10 años espero que se muera, que sea un viejo choto, no puede ser que tenga prioridad de salir en transitoria. Es una locura.

La foto

La imagen que encabeza esta nota es la última que la familia se tomó antes del secuestro y homicidio de Norberto Martín. Se publica con autorización de la familia que reclama que Cóccaro Retamar cumpla la totalidad de la condena.

