Compartir esta noticia:











El exsubsecretario de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Santa Rosa, Santiago Ferro Moreno, envió una nota de opinión a Plan B sobre la elección que se realizó este domingo.









En un texto titulado “Necesitamos evolucionar al volvimos mejores”, se refirió a los resultados electorales, donde destacó que “Ojalá se puedan dar las condiciones de evolución del peronismo”.

Textualmente expresó lo siguiente.

El proceso y los resultados electorales marcan una clara paridad a nivel nacional de dos ideas de país que son en gran parte antagónicas. Ambas reproducen formas de pensar y desarrollar la política diferentes que, proyectadas en alternancia, desdibujan las posibilidades de desarrollo del país.

A nivel nacional y provincial se puede apreciar una buena ventaja de Juntos por el Cambio, partido porteño que, apoyado por la Unión Cívica Radical y otros partidos satelitales, logró afianzarse más allá de la General Paz. Incluso proponiendo candidatas/os que no resisten revisionismo histórico, no tienen arraigo territorial y que se recandidatean a cargos en los cuales no han desarrollado buenas experiencias, no hablando en todo un año, votando proyectos que van en contra del desarrollo provincial, etc. Con consignas básicas pero claras, y un profundo sentido anti kirchnerista/cristinista (y en menor medida peronista), lograron llegar a segmentos de electores impensados para las ideas que proponen. Los medios porteños ayudan y mucho en este sentido.

Más allá de las estrategias de marketing, que son muchas y profundas, las elecciones las sigue perdiendo el peronismo. Tanto a nivel nacional, como provincial y local. Las y los dirigentes, de antes y de ahora, tienen la responsabilidad mayor sobre lo sucedido: no han sabido reinterpretar los nuevos tiempos y siguen aplicando estrategias y formatos antiquísimos, maquillados con un poco de marketing político actual y oneroso. Usos, abusos y costumbres que generan más rechazos que adeptos, más desconfianza que compañerismo. Los platos rotos los seguimos pagando el pueblo…

La Pampa es un ejemplo notable, perdió fuerte el liderazgo del peronismo, con oficialismo en la provincia hace mucho tiempo, con ejecutivos «del mismo palo» en los dos municipios más populosos y con un estado más presente que nunca. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, se puede decir que hace tiempo la estrategia de construcción está centralizada en lo mismo. Al estilo colonial, seguimos dependiendo de apellidos y personajes históricos, que no dan lugar a nuevas generaciones de ideas, formaciones, perspectivas y gestiones. Es una fiel reproducción de lo que pasó, asumiendo que todo es como era y nada cambió desde hace 40 años… Esto se da a nivel de gestión ejecutiva, legislativa y proselitista; las viejas ideas y personas (apellidos) siguen estando al frente de una parte de la sociedad que ha cambiado en muchos sentidos. La no representatividad hace que se vayan desprendiendo adeptas/os hacia otros lares, opciones que seguramente no son las mejores para el país y la provincia, pero comunican y ejercitan otras formas.

El Gobernador, que llegó al poder mediante el apalancamiento de uno de los últimos caudillos locales, tiene en sus manos la capacidad de tomar al toro por las astas y orientarlo a mejores caminos. Quedan dos años de gestión provincial y locales, que deben estar orientadas a la generación de políticas públicas de calidad, que apunten al desarrollo de mediano y largo plazo. La provincia necesita de un plan de largo plazo, que mejore el desarrollo en todo el territorio, garantizando la movilidad social ascendente con más educación y el acceso/ampliación de derechos, diversificando la matriz productiva y orientando los esfuerzos hacia la generación de empresas y puestos de trabajo de calidad, que agreguen valor local.

Mientras las y los dirigentes actuales sigan con las mismas improntas, personajes y costumbres de construir y llevar el poder, es más posible el escenario de recambio de los gobiernos nacional y provincial. Ojalá se puedan dar las condiciones de evolución del peronismo y se empiecen a mejorar todas las prácticas que han permitido avanzar a una oposición porteña ambivalente en dichos y hechos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios