Di Nápoli: “esta militancia organizada va a ser la que sostenga al gobierno provincial y municipal en el 2023”

Compartir esta noticia:











El presidente del Consejo local de Unidades Básicas, Luciano di Nápoli, agradeció principalmente a la militancia durante su discurso y aseguró que “ésta militancia organizada va a ser la que sostenga al gobierno municipal y provincial en el 2023”.









El intendente santarroseño le habló a la militancia del peronismo y el Frente de Todos “los 6.000 votos que se recuperaron en Santa Rosa fueron gracias a ustedes”.

En el día de la militancia peronista, di Nápoli, recordó la proscripción del peronismo y la lucha para el retorno del general Juan Domingo Perón. “Fueron muchos años de militancia y tenemos muchos ejemplos de lo que significa la militancia organizada, que no es ni más ni menos que el amor al otro, la que no entiende de deslealtades, que no es personalista, la que pelea por una patria mejor día a día, por una provincia mejor, que le pone el cuerpo más allá de cualquier rispidez que podamos tener entre nosotros”.

El jefe comunal dijo, parafraseando al exvicepresidente boliviano Alvaro García Linera, que “la militancia es la lucha” y que “el peronismo puede perder una elección, lo que no puede nunca es renunciar a la lucha”.

“Tenemos mucho por defender como militantes políticos. Seguramente tendremos mucho por revisar, escuchar a las urnas. La situación económica está compleja y ustedes la saben mejor que nosotros. Veníamos de una pandemia y la realidad nos impuso estas restricciones a la situación económica, por eso quiero decirles que escuchamos la demanda de la sociedad y entendemos que lo que tiene que hacer cualquier dirigente es generar trabajo genuino. Por eso tenemos que ser audaces y poner la mayor voluntad para generar la política pública”, expresó di Nápoli.

Pero aclaró que “esa solución a esos problemas van a venir siempre con más y mejor peronismo, nunca del lado de los que nos robaron el perro y ahora timbrean pidiendo la correa”.

Recordó que la posibilidad de llevar a cabo el acto de la militancia también es porque “tenemos el sistema de salud pública más ejemplar de la Argentina, una educación pública de calidad, seguridad, una calidad de vida ejemplar, porque acompañarmos a los productores, a la clase media, a la paritaria de nuestros laburante”, y destacó “la estatización del servicio de transporte público en Santa Rosa”.

Di Nápoli conmemoró a los militantes bombardeados en Plaza de Mayo, los fusilados de José León Suarez, los de la CGT de los Argentinos, los pibes de la UES en su lucha por el boleto estudiantil, y la militancia de la democracia que “en La Pampa han llevado al peronismo en todas las elecciones ejecutivas a mantenernos invictos desde el 83 a la fecha”.

“Esta militancia organizada va a ser la que sostenga al gobierno provincial y municipal en el 2023. No tengamos duda, no renunciemos a la lucha, vamos todos unidos, no aflojemos a militar”, finalizó en su agradecimiento.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios