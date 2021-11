Mac Allister: “ganamos por la ola”, habló de Alan Ruiz, Verna, las particularidades del radicalismo y la frase “me cagaron”

Compartir esta noticia:











Carlos Javier Mac Allister confesó que Juan Carlos Marino no le atiende el teléfono desde que se le adjudicó la operación en su contra con una denuncia por abuso sexual, pero negó su participación. Sobre las elecciones fue cauto y aclaró: “ganamos por la ola” con “voto peronista” y por el eslogan de Verna “La Pampa o La Cámpora”.

Adelantó que no será candidato en 2023 y cree que nunca volverá a serlo. Sus errores, sus aciertos, el Gobierno de Macri, las particularidades del radicalismo, el bloque único en la Legislatura, señaló que Juntos por el Cambio ganó por la ola nacional y alertó que los votos nos son del espacio que construyó en 2013.









Las principales definiciones que dejó en una entrevista en Las Dos Verdades (lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa 100,9) que le dio al periodista Gastón Lang luego de un prolongado silencio de quien es uno de los máximos referentes del macrismo en La Pampa, son:

– ¿Vos dijiste que te cagaron en 2019?

– No sé si usé esas palabras, por ahí usé otras, pero eso sentí, y eso dije, nadie lo inventó. Yo dije algo así cómo que me cagaron – señaló en referencia a la interna por la gobernación.

“En 2015 nosotros habíamos arreglado con Berhongaray que yo iba a senador y él a diputado, siempre y cuando no arreglaran Marino y Kroneberger. Creo que ese fue el primer error del radicalismo. Teníamos que tener una fórmula común, pero eso no ocurrió”, agregó.

“Se volvió a repetir en 2019, ya es parte del pasado, no vale la pena escarbar. Lo que sí no me siento responsable de que no se haya arreglado. Ahora fui yo el que le mandó el mensaje al expresidente Mauricio Macri diciéndole que había que arreglar con el radicalismo”, dijo.

– ¿En qué te equivocaste?

– Siempre el que conduce tiene errores. En 2013 al partido había que personalizarlo en alguien joven y había que referenciarlo. En 2019 había que despersonalizarlo.

En 2015 la única provincia patagónica que ganó Mauricio fue La Pampa. Siempre los que conducen se equivocan porque hay que tomar decisiones. En 2013 no había nada, se construyó un espacio con otros partidos y se consiguió una diputación nacional. En 2015 Mauricio ganó en La Pampa, en 2017 Martín Maquieyra fue elegido diputado nacional y en 2019 Mauricio perdió como perdió en todo el país.

A mí no me interesan más las fotos, las fotos les interesan a los políticos, a mí me interesa participar, seguir en el espacio político, dándole espacio a los jóvenes.

En 2017 Martín Maquieyra fue el diputado más joven del país, ahora Victoria Huala va a ser la senadora más joven del país.

Un error que cometí es pensar que las cosas se pueden hacer en 6 o 7 años, los cambios se hacen en 10 o 15 años. Nosotros decimos que vamos a hacer esto, y esto, y esto, y en 4 años no cambia un país que hace las cosas mal durante 30 años.

– ¿Macri no le dio nada a La Pampa?

Eso se instaló porque con los medios hegemónicos como voceros del gobierno provincial, se instala lo que quieren instalar. Ahora Macri le devolvió a las provincias el 15 % que Nación les había sacado. Acá se instala lo que se quiere instalar y para eso hay que dar un combate que en estos dos años no he tenido ganas.

– ¿Y qué cambió para que Juntos por el Cambio ganara el domingo?

– Viene una ola nacional tan grande que se llevó puesto provincias que históricamente eran peronistas. Acá no hay que creérsela, ¡ojo!, el que piense que este es un crecimiento de un espacio provincial, ¡ojo, eh!

Acá se instaló un eslogan que era de Verna que es ‘La pampa o la Cámpora’, y ahora ese efecto residual se volvió a instalar, y mucha gente te vota por eso.

El Peronismo hizo una muy buena elección porque con una imagen muy negativa, muy dura del kirchnerismo, igual ganan la elección en este momento (en alusión a Santa Rosa).

– Insisto, ¿qué cambió?

– Una ola nacional, los peronistas que te votan, y nadie trabajando en contra desde adentro. Algunos no trabajando al ciento por ciento, eso lo entiendo. Ayer comimos un asado y cuando me tocó hablar a mí, dije que hace dos años fui candidato a gobernador y anoche fui ayudante del parrillero. Lo hice para que muchos vean que no solo se tiene que trabajar cuando le dan un cargo y que a veces le toca a uno y después a otro. Ahora le tocó a Victoria Huala y la próxima vez le tocará a Josefina Días, a Laura Trapaglia, a quien decida el espacio, por eso había que despersonalizarlo, dejar que crecieran algunos, decrecieran otros, que otros mostraran la hilacha, y dejar que el espacio crezca, en especial para 2023.

– ¿Se tienen que unir en la Legislatura?

– Debiera ser uno de los pasos la conformación de un solo bloque. Se está hablando, con una conducción de un año de un espacio y otro de otro espacio. Debiera construirse una mesa provincial, todo eso hay que trabajarlo en este 2022 y eso va a ser definitorio para lo que venga.

Si me decís Colo vos querés ganar la provincia en 2023, yo te digo sí, pero a qué costo, a costo de poner cualquier salame en funciones que no sabe nada. Tiene que ser con cuadros técnicos hiperpreparados y no que lleguemos el primer día a inventar.

Para mí la gestión de Macri no fue un fracaso, hay muchas cosas que son bases que se sentaron y que las eliminaron ahora. Hay que ampliar el espacio, con el radicalismo, una parte del peronismo también tiene que venir con nosotros, como lo dije desde la primera nota que hice cuando me metí en política.

– ¿Ahora esa relación con el radicalismo ya está consolidada?

– Entiendo que la relación con el radicalismo es buena. Yo digo que el radicalismo es particular, porque entre quienes es buena la relación, con Kroneberger, con Marino, con Torroba, con Berhongaray, con Altolaguire, ¿con quién?

Ya va a crujir en algún momento, porque cuando empezás a crecer, empiezan las diferencias. Hay que aprender a ser democrático, a ser el uno, a ser el dos, a ser el tres, porque en La Pampa hay una costumbre de romper todo.

– ¿Hablas con Verna?

– No hablo con Verna desde la inauguración del Polideportivo de La Adela que financió Nación, donde ahí me enojé mucho, porque por protocolo corresponde estar al lado del gobernador, me dejaron a 20 asientos del gobernador. No solo eso, sino que al Secretario de Deportes de Nación, que había financiado la obra, no lo dejaron hablar. Si no fuera por el locutor, ahora fallecido, que dijo cómo no va a hablar Nación, no hablaba. No sabes cómo lo miraban, se lo querían comer. Son todas las estupideces que se hacen en política, fuera de lugar, con malos modos.

Yo obviamente creo que una parte del peronismo nos votó. No voy a decir la parte del vernismo, si voy a decir que mucho peronismo que compró en aquel momento La Pampa o la Cámpora, lo volvió a comprar ahora.

– ¿Verna mandó a votar a Juntos por el Cambio?

– No sé, si yo te digo que sí, solo lo voy a circunscribir al vernismo, y yo creo que fue mucho peronismo el que nos acompañó y nos votó, porque tenemos mucho peronismo en el espacio. El primero que me llamó el otro día fue Pichetto y después Mauricio.

– ¿Cómo te reciben cuando venís?

Cuando vengo, muchos de los nuestros se ponen muy contentos de que venga, hemos hecho un trabajo juntos, hemos logrado mucho, hemos pasado mucho, hemos llorado mucho. No te olvides que dijeron que yo le había hecho cosas y había participado en la operación de Marino.

– ¿Lo hablaste con Marino?

– No lo hablé con Marino, nunca me atendió. Los únicos tres salames que tuvieron causa fueron Marín, Marino y yo. ¿Y yo que tengo causa le voy a hacer la causa a los otros? Después sale un exintendente y exministro a decir que lo manejaba un gobernador (por Alan Ruiz)

Te cuento una anécdota. Un día me dicen que Majul iba a decir que alguien de la secretaría había pedido coima para entregar unos terrenos, no sé si a la UAR, entonces lo llamé, le dije que a esa persona no la conozco, no fue a la secretaría, no tengo ningún llamado, no lo conozco. Y además, la Secretaría no podía dar tierras.

Y él me dijo que el martes ‘me van a dar un video’ y le dije vos hacelo, pero yo me voy a sentar en el programa, y vos me vas a reventar adelante de todos. A él lo alimentaba Alan Ruiz, él lo dijo, y el video nunca apareció y yo fui tapa de todos los diarios de acá.

– ¿Vas a ser candidato en 2023?

– Yo no voy a ser candidato en 2023, no está en mi intención, me interesa disfrutar con mis hijos. Te diría que nunca lo voy a ser, pero ahora te puedo decir que no voy a ser candidato a 2023.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios