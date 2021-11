Sandra Fonseca: “No se prohíbe la comercialización de tabaco, si la exhibición en puntos de venta”

Compartir esta noticia:











Sandra Fonseca explicó los alcances de su proyecto que será tratado el jueves. Desmintió acusaciones de Asociaciones de Kiosqueros y agregó que la ley prevé tratamientos gratuitos para quienes decidan dejar de fumar.

La legisladora provincial de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, dialogó con Plan B y bruindó detalles de su proyecto de ley, basado en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, que Argentina aprobó en el 2003, pero que necesita una ratificación en el Congreso de la Nación y que no se ha podido lograr debido al lobby de tabacaleras.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El proyecto será tratado el jueves en la Legislatura provincial y cuenta con el aval de 22 legisladores y legisladoras de diferentes bloques. “Soy la autora de la Ley 2563, una Ley de Prevención, Tratamiento y Control del Tabaco, que fue una ley pionera en Argentina, anterior a la ley nacional y que da tratamiento gratuito para quien quiere dejar de fumar”.

“Nosotros fuimos modificando en su momento, en el año 2011 esta ley y también hubo un movimiento de una Unión de Kiosqueros, pero no hubo consecuencias de que le complicaba la situación económica a comercios minoristas. Ahora también modificamos nuevamente la ley, tratando de ver de qué manera se protege a la salud en general de la población, pero por sobre todo a niños, niñas y adolescentes”, dijo.

“En ese sentido, estamos prohibiendo la exhibición en el punto de venta, porque la industria tabacalera usa esa exhibición en el punto de venta y publicitar sus productos dirigidos a niños. Lo hace porque se ha comprobado que esas acciones publicitarias son canales que incentivan a los niños para empezar a consumir”, agregó Fonseca.

La legisladora de Comunidad Organizada recordó que en Argentina se mueren 123 personas al día por consecuencia del consumo de tabaco. “La edad de inicio promedio para el consumo se da entre los 12 y 15 años. Además, más del 80% de las personas empiezan a consumir tabaco antes de los 18 años. Por eso, la normativa busca proteger la salud de niños y adolescentes”.

“En este sentido, la exhibición no es inocua, tiene fines publicitarios para incentivar a niños y se los pone a la altura de su vista y haya un recordatorio visual que permite iniciarlos en ese consumo de tabaco. Por eso creemos en esta modificación a la ley. Ya hay dos provincias que tienen esta modificación en la exhibición y no han tenido impacto negativo en cuanto al comercio minorista. Se trata de las provincias de Tierra del Fuego y de Córdoba, que tomaron nuestro proyecto de ley, que en su momento en La Pampa no salió. Ellos avanzaron y recibimos una nota desde Tierra del Fuego, de los responsables del control de tabaquismo, donde cuentan que no hubo un impacto negativo en dichos comercios que sí dicen que lo van a tener en La Pampa”, agregó.

Fonseca agregó que realizaron evaluaciones del impacto de esta modificación en Córdoba y Tierra del Fuego y aseguró que en ningún momento las tabacaleras retiraron los exhibidores de los kioscos. “Los reemplazaron por un lámina. Por eso, queremos avanzar con este proyecto porque la base sustancial de dicha prohibición no restringe el libre comercio, sino proteger el derecho a la salud”.

“El tabaquismo es la mayor causa de muerte prevenible y lo que queremos es reducir la enfermedad y costos sanitarios asociados al tabaquismo”, agregó la legisladora.

Fonseca criticó a la Unión de Kiosqueros de Argentina por difundir premisas falsas. “Estaban dando digitalmente y en WhatsApp, diciendo que proponíamos multas millonarias a los kiosqueros. Nada de eso está en el proyecto de ley. ¿Quiénes están detrás de la Asociación de Kiosqueros, o son las tabacaleras que están detrás? Es una duda que uno tiene, a partir del panfleto que también me llegó a mí y que sostenía que avanzábamos con mayores sanciones y multas millonarias a los kioscos”.

“Nada de eso estamos haciendo, estamos tratando de proteger a la población en general y en particular a nuestros niños, niñas y adolescentes. La comercialización de tabaco no está prohibida, lo que no se puede hacer es exhibir de manera publicitaria en el punto de venta, con grandes exhibidores que atraen la atención no solo a los niños, sino también a adultos. Lo que estamos diciendo es que deben reemplazarlo con una lámina. Esta medida no trae impacto económico, dicho por la Fundación Interamericana del Corazón, que no ha visto consecuencias para comercios minoristas”, precisó.

Por último, Sandra Fonseca recordó las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. “Van desde cáncer de pulmón, riñones, páncreas, vejiga, EPOC y todas las enfermedades cardiovasculares. En lo personal yo he visto a mi hermana, que siendo fumadora, se enfermó, luego discapacitó, tuvo enfermedades coronarias y falleció por tabaquismo. Es un proceso lento y discapacitante el consumo de tabaco. Por eso la importancia de cuidar a nuestros niños”.

“Con nuestra ley, el consumidor tiene posibilidad de dejar de consumir y le estamos ofreciendo tratamiento gratuito para dejar de fumar”, cerró Sandra Fonseca.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios