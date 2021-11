Comenzaron trabajos de recomposición de calzada en Illia y Circunvalación: conocé los cruces habilitados

Compartir esta noticia:











El jefe del Distrito de Vialidad Nacional en La Pampa, Martín Izaguirre, y el secretario de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos de Santa Rosa, Guillermo Bergonzi, dialogaron con Plan B sobre los inicios en la obra de semaforización en Illia y Circunvalación.

“Hoy están arrancando los trabajos estipulados en el contrato del cruce semaforizado, para recomponer la calzada principal, en cuanto a las losas de aproximación de hormigón armado”, dijo.

“Son trabajos que requieren de desvíos del tránsito. No se cortará el acceso, porque es un acceso de importancia en la Ruta Nacional 5 y Circunvalación, que es un tramo de la Ruta Nacional 35. Los desvíos están planteados con la Avenida Argentino Valle”, explicó. “La contratista está trabajando en los desvíos y hasta que no estén completos estos trabajos, no se arrancará con las tareas en la calzada principal”, agregó Izaguirre.









“Por eso les pedimos a los que transitan diariamente estas vías en la ciudad, paciencia. Es una tarea que requiere de tiempo, aproximadamente un mes, para terminar antes de las fiestas. Por eso, es necesario iniciarlas, ya que el contrato culmina en febrero”, indicó el funcionario, quien aclaró que la obra no estaba en el contrato inicial, pero se realiza a pedido del gobierno provincial y de la municipalidad.

“Se hizo una readecuación del proyecto, con estudios de Vialidad Nacional y se logró también mejorar la intersección de Ruta Nacional 5 y Circunvalación que, de lo contrario, iban a quedar sin intervención, con respecto a estas losas de hormigón, en relación al resto de los cruces”, dijo.

Consultado sobre los desvíos, Izaguirre explicó que “ingresando por Ruta Nacional 5, va a haber un desvío ingresando a la ciudad por colectora, hacia Avenida Illia y además, de Avenida Illia, poder cruzar hacia Argentino Valle, generando una especie de rotonda. La rotonda se completa en Argentino Valle”.

“En el caso del tránsito que quiere salir de Santa Rosa por Avenida illia, hacia la Ruta Nacional 5 o Avenida Circunvalación y Norte, necesariamente irá por colectora hasta Argentino Valle. Pero el tránsito que circula por Avenida Circunvalación de norte a sur o de sur a norte, podrá circular utilizando los desvíos. No hacen falta que accedan por otra calle, solo utilizando los desvíos y atendiendo el señalamiento que el contratista entablará en el lugar, no tiene que haber problemas de circulación. Esto lo veremos día a día en la tarea, cómo funcionan los desvíos, que estamos controlando en conjunto con la municipalidad, con la Dirección de Tránsito, la Dirección Nacional de Vialidad y la contratista, para ver si es necesaria alguna modificación sobre la marcha, que iremos a hacer”, dijo.

Por su parte, Guillermo Bergonzi afirmó que “esta tarea surgió a sugerencia de la municipalidad, de intervenir también esta intersección y estamos colaborando con esta obra, con la gente de la Dirección Tránsito”.

En cuanto a las longitudes de las losas, Bergonzi dijo que son variables. “Habrá una primera intervención en el núcleo del cruce y luego otros fuera de esta primera etapa. Estamos hablando de un contrato que, actualizado desde el inicio de los trabajos, de la Ruta Nacional 35, en el empalme con la Ruta Provincial 18, hasta Eduardo Castex, con toda la Avenida Circunvalación, incluida, es un contrato que debe rondar los $2500 millones”.

Consultado sobre cuánto hace que no se reparaba la calzada, Bergonzi dijo que “la última intervención fue la repavimentación del 2007. Sí se hicieron trabajos sobre colectora, con obras de la empresa Jubete, pero sobre calzada principal, fue allá por 2007”.

