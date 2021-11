“Ser pibe no es delito”

Compartir esta noticia:











Desde el Movimiento Evita La Pampa enviaron un comunicado para repudiar la violencia institucional, tras la muerte de Lucas González: “es un accionar sistemático de la Policía de la Ciudad estigmatizar y perseguir a les pibes de los barrios Populares”.

Desde el Movimiento Evita sostuvieron textualmente lo siguiente:

Lucas González viajaba en auto por la calle Luzuriaga, en el barrio porteño de Barracas, junto a tres amigos. En ese momento, fueron interceptados por un grupo de la Policía de la Ciudad. Lucas y sus amigos creyeron que se trataba de un robo: los agentes no contaban con su uniforme, no contaban con un patrullero y no se identificaron en ningún momento. Entonces, decidieron escaparse.

En ese momento, sin investigación o averiguación de por medio, los policías decidieron perseguir a los pibes y disparar. Uno de los disparos alcanzó a Lucas, quién estuvo algunas horas internado y finalmente murió.

Es un accionar sistemático de la Policía de la Ciudad estigmatizar y perseguir a les pibes de los barrios Populares. Siempre nosotres somos sospechosos, por el barrio en el que vivimos, nuestro color de piel, nuestra manera de vestir.

En el proyecto político de Juntos Por el Cambio no hay otro lugar para les pibes de las barriadas que el de sospechosos, no hay oportunidades ni inclusión, en su modelo para nosotres solo hay represión.

Le decimos basta al gatillo fácil como política de seguridad, la policía de Larreta es responsable.

Exigimos Justicia por Lucas y por todes les pibes víctimas de violencia institucional.

#JusticiaPorLucas

MOVIMIENTO EVITA LA PAMPA REPUDIA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL QUE SE LLEVA OTRO PIBE DE LOS BARRIOS POPULARES.

