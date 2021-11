WhatsApp Delta: por qué debes pensarlo dos veces antes de descargarlo

Compartir esta noticia:











La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp siempre se está actualizando y presentando nuevas herramientas. Como no todas llegan en los tiempos que muchos usuarios desearían, algunos desarrolladores independientes crean versiones sin autorización para proveer estas funciones. Pero su uso conlleva riesgos para tu cuenta.

WhatsApp Delta es una de estas aplicaciones no oficiales. Su principal atractivo es que viene con las funciones de programar y editar mensajes ya enviados. Por no tener la aprobación de Meta, el nuevo nombre de la compañía Facebook, la app no se encuentra disponible ni en el Play Store de Android, ni tampoco en la App Store de Apple. Los que deseen tener esta aplicación deberán descargar e instalar el archivo ejecutable APK a su dispositivo a través de páginas no autorizadas.

Debe tenerse en cuenta que, a principios de 2021, la empresa WhatsApp lanzó un comunicado informando que «Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp» y advierte: «Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad».

Bajo esta normativa, la empresa tiene la capacidad de bloquear tanto el usuario como el número de celular de la persona que descargue cualquier versión no oficial del servicio de mensajería. Esto se suma a los riesgos de robo de cuentas o vulneración de la privacidad que devienen de usar una de estas aplicaciones no oficiales.

