Fiesta en el Club Belgrano: Cayó desmayado y le hizo RCP para salvarlo

Este domingo a la madrugada en una fiesta en el Club Belgrano un joven debió ser atendido por urgencia por una enfermera que había asistido a los festejos. Su rápida intervención le permitió salvarle la vida.

El sábado a la noche se realizó el Gran Baile de Agronomía, que organizan estudiantes de agronomía.

Alrededor de las 5 de la mañana un joven cae al suelo donde se golpea fuertemente, por ahora se desconocen las causas o razones de la caída.

Una enfermera que estaba en el lugar festejando, vio el hecho y se acercó rápidamente: “cae como desmayado, sin reflejo, y se golpea, vomitaba sangre y tenía un corte en la cabeza”, le dijo a Plan B.

Relató que había mucha sangre y el joven seguía desmayado. Le tomó el pulso y comenzó a realizarle RCP.

En un momento logró que se reanimará: “ahí aparecieron los patovicas y me dijeron que me vaya. Yo les decía que no lo levanten porque podía ser peor, que esperarán a la ambulancia, pero finalmente se lo llevaron”.

La enfermera no quiso dar su identidad: “no merezco se reconocida, yo actúe de forma natural y sólo quería salvarlo”.

