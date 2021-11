Emotiva bicicleteada a cinco años del femicidio de Sonia Alvarado

Compartir esta noticia:











Pedalistas de diversas localidades se sumaron a la actividad que se inició en Pichi Huinca y otras localidades, para finalizar en Trenel.

El lunes 22 de noviembre se cumplieron 5 años del brutal femicidio de Sonia Alvarado, hecho ocurrido en la localidad de Trenel.

Familiares y amigos la recordaron con una bicicleteada desde Pichi Huinca hasta Trenel, que contó con participantes de Pichi Huinca, General Pico, Arata, Caleufu, Eduardo Castex y Trenel.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La actividad se inició en las primeras horas de la mañana desde el acceso principal de Pichi Huinca, partiendo por Ruta Pcial. Nro 4, pasando por Caleufu, donde más ciclistas se unieron a la misma.

Lo propio se dio en Arata, donde poco a poco, más ciclistas se fueron sumando a la caravana. Al llegar a la rotonda de las rutas Nacional 35 y Provincial 4, se sumó otro grupo de ciclistas de la ciudad de Eduardo Castex, para de esta manera, todo el pelotón, con las medidas de seguridad pertinentes, continuar por Ruta 4 hasta Trenel, donde, un importante grupo de vecinos lo estaban esperando, acompañando a la mamá y los hijos de Sonia.

Momentos de intensa emoción se vivieron en el lugar de llegada, donde su mamá Yoli, los hijos, la hermana y el hermano de Sonia se fundieron en un abrazo, acompañados de un nutrido grupo de gente, publicó Infopico.

“ Le agradezco mucho a quienes se sumaron hoy. No es solamente por Sonia, sino, para que no sigan pasando mas estos casos” afirmó la mamá de Sonia, quien quebrada por las lagrimas sostuvo que “ muchas veces quisiera pensar que todo esto es un sueño, pero lamentablemente no es así. Muchas veces me pregunto porqué pasó. Alguna vez ella se ha tenido que ir a mi casa, pero nunca pensé que llegaría a tal extremo. Tenia toda una vida por delante. Para una madre, es algo imposible de olvidar”.

Cabe recordar que el brutal femicidio ocurrió el 22 de noviembre de 2016, cuando Marcelo Antonio Pérez –en ese momento de 50 años– mató a Mirta Sonia Alvarado (44) en la localidad de Trenel.

Así quedó acreditado cuando el 2 de octubre de 2017, cuando la Audiencia de General Pico, compuesta por los jueces Marcelo Luis Pagano, Carlos Federico Pellegrino y Alicia Paola Loscertales lo condenó a prisión perpetua como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con quien mantenía una relación de pareja, amenazas simples y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, y homicidio doblemente agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género y desobediencia civil.

Ese fallo fue ratificado por el Tribunal de Impugnación Penal y el Superior Tribunal de Justicia.

Los jueces dieron por probado que aquel día, “desobedeciendo la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto y comunicación para con Alvarado, que le había impuesto la jueza de control, María Jimena Cardoso el 23 de agosto”, Pérez ingresó a la casa donde vivía la víctima, y tras una discusión, la asesinó con un cuchillo y luego intentó quitarse la vida. (Redacción Plan B, con información y fotos de Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios