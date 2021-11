Se puso en marcha la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de General Acha

Compartir esta noticia:











En un acto celebrado hoy en la institución pública achense y con presencia de funcionarios provinciales y municipales, quedó activada la Unidad de Terapia Intensiva Nivel II en el Hospital Padre Buodo de General Acha.









El acto se desarrolló hoy en el establecimiento de salud de la localidad achense y fue encabezado por el vicegobernador Mariano Fernández; el ministro de Salud de la Provincia, Mario Kohan y el intendente local Abel Sabarots. También estuvieron presentes el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; la directora de Epidemiología, Ana Bertone; la directora General de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo; el director del Hospital Padre Buodo Marcelo Güemes, Federico Rodríguez; la jefa de Zona Sanitaria, Stella Clemant; la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro; coordinadores de Clearing Hospitalario, Fernando González García y Víctor Ramírez; el médico clínico y terapista del Hospital Lucio Molas, Julio Plaa Cárdenas, demás funcionarios provinciales, municipales y trabajos de la salud.

La puesta en funcionamiento de la UTI fue una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, que junto a las autoridades sanitarias, respondieron a una necesidad. El total funcionamiento de la UTI no sólo se beneficia a los achenses, sino a toda la zona de influencia que ahora contará con un servicio que requiere mayor complejidad. Además del equipamiento específico que se está incorporando, sumará el recurso humano necesario para cubrir todas las especialidades que requiere la UTI.

Se realizaron trabajos de adecuación interna en el ex sector de terapia intermedia, para dar cumplimiento a normativas vigentes de recursos físicos y de seguridad e higiene. También cumpliendo con lo necesario para el funcionamiento y habilitación de la Unidad, apta para cinco camas.

Todos los sectores se encuentran climatizados y refrigerados, ventilados, cumpliendo con las normativas vigentes de UTI para COVID-19 y no COVID-19. Están aptas para enfermos infectocontagiosos según recomendaciones de Recursos Físicos de Nación.

También se llevó a cabo la provisión de un equipo Termomecánico -marca Trox- , con sistema de renovación de aire, presión negativa apto UTI, filtro Heppa y Lámpara UV. Es un equipo portátil de última generación.

Se completa con el cambio de paneles simples de terapia intermedia por 5 paneles UTI, con dos bocas de oxígeno, boca de aspiración y vacío bajo normativas de materiales vigentes, con tomas simples y Shuko para utilizar el equipo de RX Rodante.

Todas las camas se encuentran conectadas a una central de monitoreo, cada una de las mismas cuenta con porta suero, bandeja para monitoreo multiparamétrico, bombas de infusión y respirador.

El intendente local remarcó la «satisfacción de poder expresar hoy en palabras, que nuevamente se puso en funcionamiento la UTI en General Acha. Pero sobre todo en toda la zona sanitaria. Y tiene un importante valor, lo tenia antes de la pandemia que nos obliga hoy a seguir teniendo muchos cuidados”. Seguidamente felicitó a todo el equipo de Salud que trabajó en pandemia.

Y agregó “nos va a permitir tener la tranquilidad de poder ser atendido ante situación mas complejas. Con un recurso humano específico y más capacitado. Sin dudas va a salvar muchas vidas” concluyó.

El ministro de Salud se refirió a que “poner en funcionamiento por primera vez una UTI de estas características en el hospital, es un hito histórico. Como todas las UTI son de construcción progresivas. Una terapia intensiva no es un edificio, no son los monitores, los respiradores, etc, es el equipo de trabajo y el equipo se construye. La mística de trabajo en una unidad de cuidados intensivos es muy particular. Hay que vivir dentro de ella y entenderla. Vamos a aceptar a todos aquellos que colaboren en la construcción de una terapia intensiva”, agregó.

“Esto es un programa de Gobierno que viene de mucho tiempo y si la pandemia lo postergó fue porque hubo que hacer una serie de cuestiones distintas, y muchas cosas se fueron retrasando. Pero este tiempo llegó. No es una UTI que estará aislada, hoy vamos a trabajar en red, es política publica central del Gobierno de la provincia la telemedicina, en la que se va a incorporar en poco tiempo, la inteligencia artificial. Estamos trabajando fuerte en todo esto” afirmó.

Además, el ministro puntualizó nuevamente sobre los cuidados para la COVID-19. “La pandemia no se terminó. Por favor no nos distraigamos. Revisemos lo que esta pasando hoy en Europa central y en Asia, y lo que nos puede pasar en los próximos meses. Hoy no se puede decir que el virus es estacional, lo será sin dudas. La variante dominante en este momento es la Delta, y sigue creciendo”.

“Las ventajas, que como pampeanos podemos decir que tenemos es en primera instancia que tenemos un grupo de vacunólogas tremendas, como todo el equipo de salud. Contamos con una Dirección de Epidemiologia que trabaja sin descanso. Los “epidemiólogos de sofá” nos han envenenado el cerebro y nos han impedido funcionar mucho mejor de lo que hemos podido. Y lo digo hoy con mucha firmeza. Porque mucho de lo que esta pasando en Europa tiene que ver, no han vacunados ni niños ni adolescentes, están haciéndolo ahora. Han demorado mucho. Las vacunas son seguras y eficientes. Tomemos conciencia, podemos evitar la cuarta ola”, aseguró.

